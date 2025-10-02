ゲーミングデバイスの中には日本ではなかなか手に入らない製品も多く、仮に手に入れられたとしても保証がなく、総合して面倒な点が多い。そんな海外製ゲーミングデバイスの正規代理店・アフターサポートを行ってくれるのが株式会社フェルマーが運営する「ふもっふのおみせ」だ。

Apex Legendsの競技シーンを追いかけている方であれば、現在開催されているALGS APAC NorthのYear5にてスポンサードしているため、配信で見かけたという人も多いだろう。

近年ではVTuverやアニメなどのIPとコラボレーションしたオリジナル製品も多く手がけており、今回の東京ゲームショウ2025（TGS2025）でも多くみられていた。今回はその中でもおすすめの一部をレポートしていく。

ブース概要

ブース名：ふもっふのおみせ・Arbiter Studio

ブース番号：09-E29

VTuberコラボ（赤見かるび / Nachoneko / にじさんじ）

まずはVTuberとのコラボレーションから紹介していこう。

○赤見かるび × ふもコレ

Crazy Raccoon所属のVTuber赤見かるび氏とのコラボレーション製品が、先行展示。

クセの強さからインパクトを残しやすい彼女だが、おにくのくにのお姫様らしく肉肉しいデザインに仕上がっている。肉のサシ柄を基調としているため、同じサシ柄のマウスパッドと併用するともはやただの肉と化す。

○Nachoneko × ふもコレ

イラストレーター甘城なつき氏がストリーマーとして活動しているNachoneko氏。イラストでいうと先述の赤見かるび氏のキャラクターデザインを担当していることでも有名。

彼女らしいパステルな青みが映えるデザインで、ところどころにいるへんにゃのも愛らしい。

○にじさんじ × ふもコレ

大手VTuber事務所のにじさんじ所属ライバーとのコラボレーション製品。

第一弾と第二弾があり、今回展示されていたのは第一弾の方。

対象は以下の6名。

イブラヒム 叶 葛葉 月ノ美兎 える アンジュ・カトリーナ

担当者にお話を聞くと、基本的にご本人監修のため、文字やイラストをご本人が描いているケースもあるそうだ。また配列やベースのキーボードに関しても、本人がゲーム用途なのか等で決めているそう。まさに本人完全監修というわけだ。

予約販売はすでに終了してしまっているものの、第二弾は12月に予約開始予定のため、推しがいる方は見逃さないようにしてもらいたい。

アニメコラボ（ジョジョ第4部 / ハイキュー!!）

お次はアニメIPとのコラボレーションだ。

○ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない × ふもコレ

ジョジョの奇妙な冒険第4部にあたる、ダイヤモンは砕けないとのコラボレーション製品。

主人公である仗助とクレイジー・ダイヤモンドのイラストを全体的に使用しており、ガラスマウスパッドとゲームパッド、ネオン管風LEDライトを展開。

○ハイキュー!! × ふもコレ

原作終了後もアニメや映画と熱烈な人気を誇っているハイキュー!!とのコラボ製品。

昨年大ヒットした「ゴミ捨て場の決戦」をテーマにしており、烏野高校と音駒高校の2デザインを展開。

それぞれ、ゲーミングキーボード、マウスパッド、ガラスマウスパッド、ネオン管風LEDライト、リストレストが展示されていた。

予約販売も多いため、気になる製品があれば公式サイトを要チェック

一部は予約も開始しているので、興味がある人はぜひ公式サイトを見てみて欲しい。

また余談だが、昔の作品のサイコホラーの元祖「serial experiments lain」や、サスペンスホラーADVの金字塔「沙耶の唄」などのコラボもしており、おっさんの筆者としてはグッとくるものがある。

また本記事では割愛したが、コラボレーションの他、海外のデバイスの輸入も多いふもっふのおみせ。そちらが好きな人も、合わせて見てもらえれば幸いだ。

○ギャラリー

