Aladdin Poca

Aladdin Xは、ブランド初のバッテリー内蔵ポータブルプロジェクター「Aladdin Poca」シリーズを、10月17日より、クラウドファンディングサービス「Makuake」にて先行販売する。ラインナップは「Aladdin Poca」「Aladdin Poca Laser」の2機種。価格はAladdin Pocaが69,900円で、最大34％ OFFの45,900円からのプランを用意。Aladdin Poca Laserが99,900円で、最大34％ OFFの65,900円からのプランを用意する。

Aladdin Pocaシリーズは、大画面でのフルHD映像投影に加え、360度自在に回転するスタンドを内蔵。Aladdin OSを搭載し、主要動画配信サービスや20種類以上のオリジナルアプリが楽しめる。

Aladdin Poca Laser

Aladdin Poca

Harman Kardon製スピーカーによる臨場感あふれるサウンドや、空間を彩るライト機能も搭載。付属のレンズ「Aladdin Lens」を装着することで、星空などの特別な映像を投影でき、「1台で暮らしを豊かにする新しいオールインワンのポータブルプロジェクター体験をお届けする」とのこと。

Aladdin PocaはLED光源で明るさは450 ANSIルーメン。Aladdin Poca Laserはレーザー光源で、明るさは550 ANSIルーメンを実現している。

マグネット式で簡単に装着可能な2種類のレンズ「Aladdin Lens A」「Aladdin Lens B」を用意。Aladdin Lens Aでは画面を5倍に拡大、星空観察で幻想的な雰囲気を楽しめる。

Aladdin Lens Bでは、やわらかな光で癒しやリラックスした雰囲気を演出する。2つのレンズで合計100種類以上の素材を収録し、専用アプリ「ほしぞらさんぽ」からいつでも体験できる。

Aladdin Lens A

Aladdin Lens Aの使用イメージ

Aladdin Lens B

Aladdin Lens Bの使用イメージ

ともに約1.3kgの軽量設計で、片手で持ち運び可能。20,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、Ecoモード時は電源コードなしで最大2.5時間の映画鑑賞ができる。外形寸法も同一で、96.5×96.5×207.6mm(幅×奥行き×高さ)。