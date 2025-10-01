中川翔子、双子出産から一夜明け喜びを報告「無事に生まれてホッとしました」
タレントの中川翔子が自身のInstagramで双子男子の出産をしたことを報告。中川は「双子男子、あわせて5キロ以上！が爆誕してくれて人生においてレアすぎる体験をした一日。本当に無事に健康に産まれてくれてホッとしています。まだ今日は別室で安静にしつつ、なので昨日感じたレアな気持ちを絵日記にしました。帝王切開のことは一生忘れない景色だったので改めてまたレポ漫画描きたいです。」と語り、出産の喜びをつづった。さらに「麻酔コントロールがうますぎて昨日はお腹のキズほぼ痛くなかったけど明け方から今はだんだん切った後痛いかな、でも大丈夫」とも述べた。
中川は「無事に双子が生きてる！生まれた！かわいい！初めての気持ちがいっぱい上書きしてくれた！」と感情を表現し、子どもたちの名前も「キリッと系の兄と、癒し系弟、なかんじ」とすっかりしっくりきた様子。また、歩行訓練を始めることへの不安と期待を込めて「今日からもう歩行訓練だからドキドキしていますがんばるぞ！！」と意気込みを見せた。
続けて中川は、「たくさんのコメントやdmありがとうございます。全て読んでます！みんなの優しい思いとコメントにどれだけ励まされたか、、感謝でいっぱいです」とフォロワーへの感謝の気持ちを伝えた。
この投稿にファンからは「元気そうで安心です」「本当におめでとうございます」「スッキリとしたお顔が見られてファンとして嬉しいです！！」といった称賛の声が寄せられ、多くのファンから祝福のコメントが寄せられた。
