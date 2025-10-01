◆第６０回京都大賞典・Ｇ２（１０月５日、京都競馬場・芝２４００メートル、１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）追い切り＝１０月１日、栗東トレセン

秋の始動戦を迎えるショウナンラプンタ（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父キズナ）は坂路を単走。楽な手応えながら小気味いいリズムを刻んで、５５秒８―１２秒３をマークした。キビキビした動きで十分な前進気勢があり、馬体も太め感なくすっきりと仕上がった。高野調教師は「長い馬体を大きく使って、ラプンタらしい、いい動きをしていたと思います」とうなずいた。

２走前の天皇賞・春は３着に入り、続く宝塚記念も前有利の展開のなかしぶとく末脚を伸ばして４着。Ｇ１で堂々と渡り合える力は示したが、「勝ちに行くつもりで使っていたので、満足のいく結果ではない」とトレーナーはきっぱり。勝負の秋に向けて充実した夏の休養期間を過ごし、「疲労感がスパッと取れて元気いっぱい。めちゃくちゃフレッシュです」と休み明けでも十分に出せる状態だ。

３歳時から重賞戦線で好走を続けているが、昨年３月のゆきやなぎ賞を最後に約１年７か月、勝ち星から遠ざかる。秋の大舞台に駒を進めるためには、賞金加算が絶対条件。「仕上がりはとてもいい。次に向かうためにはなんとしても勝たないとな、と思います」と指揮官は初タイトルへ力を込めた。