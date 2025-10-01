ＴＢＳ系「ＴＨＥ神業チャレンジ」２時間スペシャルが９月３０日に放送され、ＭＣ芸人のヘアスタイルにネットは騒然となった。

「長田カツラじゃない？」「長田さんかつらしてるの？」「長田さん絶対かつらｗあの直後だったんか」「長田さんカツラぽい！！笑 髪の毛乗ってる感。あの日以降の収録かな〜〜」「チョコプラ長田はかつらか」とネットは二度見。司会を務めるお笑いコンビ「チョコレートプラネット」の２人が出演した。

チョコプラの松尾駿と長田庄平は、９月１８日にアップしたコンビのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで丸刈りに。松尾が不適切発言を謝罪し、相方の長田は「初心の気持ちに帰る、気持ちを引き締めるという意味を込めて、頭を丸めたいと思います」と言って２人でバリカンを持ち出した。

２人で“ツルツル”になったはずだが…。この日の放送では、松尾だけが丸刈りで、長田はクルクルヘア。よく見ると、両サイドの髪は刈りあがっており、髪が浮いているように見える…。ネットは「カツラ？の長田さん…なんでやろ？めちゃくちゃオモロイ」「カツラどーなってるんやろう。流石に陣内さんとかつっこんでるやろうなぁ」「長田さんカツラしっかり浮いてて笑う」「神業チャレンジ録画したの見てるけどチョコプラ松尾は坊主になってるのに長田はカツラ被ってるけどカツラに違和感しかない」「チョコプラ、松尾は坊主なんだが長田が変なカツラをかぶっていて話が入ってこない」と笑った。

また「長田がカツラ被ってるな。何かあったのかな」「チョコプラ 長田さん謝罪して坊主にしたのでカツラ被ってテレビ出てるけど、それでは禊にならんのでは…。まぁ、長田さんは問題なくて松尾さんの発言だったんだけど」などの声も寄せられた。

番組を見た「パンサー」向井慧は自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、カツラ姿の長田を投稿。「え？」「髪型合ってる？」と困惑していた。