ABEMA『今日好き』チュンチョン編メンバーを発表 放送見送りのマカオ編はカップル成立せず
新しい未来のテレビ「ABEMA」は9月29日、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』内で「きんりの旅の軌跡＆未公開スペシャル＃2 チュンチョン編メンバー紹介」を放送した。
【写真】美男美女カップルとして大人気…手を繋ぐ“きんりの”
『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組で、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。9月15日から新シーズン「マカオ編」が放送予定だったが、3週連続で放送延期が発表され、26日には公式Xにて放送の見送りが発表されていた。
番組冒頭には、「『今日、好きになりました。マカオ編』は、諸般の事情により放送を見送り、10月6日（月）より新シリーズを放送いたします。なお、本放送の最後に新シリーズの参加メンバーを発表いたします。」とアナウンス。続けて、「新シリーズには、マカオ編から継続して参加するメンバーもいますがひとりひとりが真摯に自分自身と向き合った結果、マカオ編ではカップルは誕生せず恋の物語は新たなスタートとなります。これから始まる新シリーズでの出会いと恋の行方を、温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも番組参加者および視聴者の皆さまが気持ちよく番組をお楽しみいただけるよう、変わらぬ応援をどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
6日から放送される新シリーズ「チュンチョン編」には、こうし（倉上昊志）、かける（鈴木駈）、はる（谷本晴）、りくと（森本陸斗）、ゼブン（矢田ゼブン）、あやか（伊藤彩華）、ゆうひ（岩間夕陽）、あやな（葛西杏也菜）、さわ（紗和）、さら（永瀬さら）、ゆうか（森口優花）が参加。さわは「ニュージーランド編」、さらは「マクタン編」からの継続メンバーとなる。追加で男子メンバーが1人登場することも発表されている。
