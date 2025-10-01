◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第1戦 ドジャース10―5レッズ（2025年9月30日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が9月30日（日本時間10月1日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に「1番・DH」で先発出場。初回に先頭打者弾を放つと、第4打席でも一発を放ち、PSでの1試合2発は日本選手では2004年の松井秀喜以来2人目となった。打線は5本塁打含む15安打10得点、投げては先発のブレーク・スネル投手（32）が7回2失点と好投して快勝。投打がかみ合って13年連続での地区シリーズ進出に王手をかけた。

試合後の大谷の記者会見での一問一答は以下の通り。

――先制ホームランについて。

「スタートとして打席に立ったので難しいボールでしたけど、いい反応ができたと思います」

――第3戦の先発が予想されている。

「いつでもいけるように準備はしていますし、監督含めて、聞いたら答えてもらえるのではと思います」

――T・ヘルナンデスも2本塁打。打線が好調だ。

「もちろん（T・ヘルナンデスも）重要な場面で大きなホームランだったと思います。打線全体的にしっかりと出塁する、最後決める。こういう流れで全員が良い攻撃をできたんじゃないかと思います」

――レギュラーシーズンが良い形で終わった。

「今日は良かったですけど、明日以降どうなるか分からない。切り替えが必要ですけど、最後どっちも良い形で終われているというのは自分としてもすっきりとした気持ちで臨めている。気持ちの面でも最後良い形で終われたのは良かったんじゃないかと思います」

――WCSは先制したチームの勝率が高い。短期決戦で先制点の重みは？

「先発投手にとっても早い回で援護があれば、それだけ余裕を持っての投球につながります。先制点以降、打席に関しても皆が少し心に余裕を持って思い切って振れる場面で振れるし、タイゲームで迎えるよりも1点取って、追加点取ってリードしている打席の方が気持ちとしてはいい攻撃ができると思います」

――2発は対照的だった。今後を見据えてどっちが理想的か？

「どっちも違った良さがあります。（100.4マイル＝約161.6キロを捉えた）1本目に関しては100マイルのインコースは狙っているからといって打てるような球ではない。2本目に関してはランナーがいる場面でいい追加点になった。どちらも良さがあると思います」