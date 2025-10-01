±Ç²è¡ÖMISHIMA¡×´°À®¤«¤é£´£°Ç¯¸å¤ËÆüËÜ½é¾å±Ç¤Ø¡Ä»°ÅçÍ³µªÉ×À¸ÃÂ£±£°£°Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç
¡¡£±£°·î£²£·Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂè£³£¸²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ìÎ®¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¤·¤ÆÀ½ºî¤·¤¿£±£¹£¸£µÇ¯¤Î±Ç²è¡Ö£Í£É£Ó£È£É£Í£Á¡×¡Ê¥Ý¡¼¥ë¡¦¥·¥å¥ì¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¡¢¸¶Âê¡ÖMishima: A life in Four Chapters¡×¡Ë¤¬£´£°Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤Î½é¾å±Ç¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Àï¸åÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëºî²È¤Ç¡¢º£Ç¯À¸ÃÂ£±£°£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿»°ÅçÍ³µªÉ×¡Ê£±£¹£²£µ¡Á£·£°Ç¯¡Ë¤ÎÀ¸³¶¤È·Ý½Ñ¤ò¤á¤°¤ë·à±Ç²è¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò½¸¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï·à¾ì¸ø³«¤â¥½¥Õ¥È²½¤â¤µ¤ì¤º¸¸¤Î±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìËÜ¤À¡£
¡¡¡Ö£Í£É£Ó£È£É£Í£Á¡×¤Ï¡¢Æ±±Ç²èº×¤Î´ë²è¡ÖÀ¸ÃÂ£±£°£°Ç¯¡¡»°ÅçÍ³µªÉ×ÆÃ½¸¡×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½ï·Á·ý¤µ¤ó±é¤¸¤ë»°Åç¤ÎÀ¸¤È»à¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¡£Î¦¾å¼«±ÒÂâ»Ô¥öÃ«ÃóÆÖÃÏ¤Ç¼«·è¤·¤¿£±£¹£·£°Ç¯£±£±·î£²£µÆü¤Î¹ÔÆ°¤ÈÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ÎÅÁµÅª¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»°Åç¤Î¾®Àâ¡Ö¶â³Õ»û¡×¡Ö¶À»Ò¤Î²È¡×¡ÖËÛÇÏ¡×¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÉÁ¤¯»°¤Ä¤Î·àÃæ·à¤òÍí¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢±Ç²è¤Ï¿Ê¤à¡£
¡¡·àÃæ·à¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÀÐ²¬±Í»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÈþÅª¤Ç»Â¿·¤Ê¥»¥Ã¥È¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ºäÅìÈ¬½½½õ¡Ê¸ÞÂåÌÜ¡Ë¡¢ÂôÅÄ¸¦Æó¡¢±ÊÅçÉÒ¹Ô¤Î³Æ»á¤¬»°Åç¤ÎÊ¬¿ÈÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥å¥ì¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤Ï¸½ºß£·£¹ºÐ¡££²£°£²£²Ç¯¤Ë¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î±ÉÍÀ¶â»â»Ò¾Þ¤òÂ£¤é¤ì¤¿Ì¾¾¢¤Ç¡¢·æºî¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¤ÎµÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¹â¤¤¡£¡Ö£Í£É£Ó£È£É£Í£Á¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ï¡¢Æ±´ÆÆÄ¤È·»¥ì¥Ê¡¼¥É¡¦¥·¥å¥ì¥¤¥À¡¼»á¤Î¶¦ºî¡£¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¸½Âå²»³Ú¤Îµð¾¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥°¥é¥¹¤µ¤ó¡¢À½ºîÁí»Ø´ø¤Ï¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é»á¤È¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ë¡¼¥«¥¹»á¤È¤¤¤¦ÊÆ±Ç²è³¦¤Îµð¾¢£²¿Í¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï»³ËÜËô°ìÏ¯»á¤È¥È¥à¡¦¥é¥Ç¥£»á¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡À¤³¦½é¾å±Ç¤Ï¡¢£±£¹£¸£µÇ¯£µ·î¤ÎÊ©¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·Ý½Ñ¹×¸¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£À½ºîÂ¦¤Ï¡¢Æ±Ç¯¤ÎÂè£±²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Î¾å±Ç¤äÆüËÜ¸ø³«¤òË¾¤ó¤À¤¬¡¢¼Â¸½¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³°¹ñ¿Í¤¬»°Åç¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ìÉô±¦ÍãÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ëÈ¿È¯¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬±Æ¤òÍî¤È¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥½¥Õ¥È²½¤â¤µ¤ì¤¿¡£²¤ÊÆ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹¤¯¸«¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞºÐ·î¤¬²á¤®¤¿¡£
¡¡Æ±ºî´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¡¢Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Î¾å±Ç¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥·¥å¥ì¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤Î¶¯¤¤´õË¾¤À¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ±Ç²èº×Â¦¤Ï¡¢Ìó£²Ç¯¤«¤±¤Æ¿µ½Å¤Ë¸¢Íø´Ø·¸¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤Îºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¾å±Ç¤Ë¤Ï¡¢¥³¥Ã¥Ý¥é»á¤Î±Ç²è²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¾¥¨¥È¥í¡¼¥×¤¬¶¨ÎÏ¡£º£²ó¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤¾å±ÇÁÇºà¡Ê£´£Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥·¥å¥ì¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ½é¾å±Ç¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¬À¸¤¤Æ¤½¤ì¤ò³Î¤«¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤±¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾å±Ç¤Ë¤âÎ©¤Á²ñ¤¦Í½Äê¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»°Åç¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢¼«¤é¤Î»à¤Ë¤è¤Ã¤Æ´°À®¤µ¤ì¤ë±É¸÷¤ÎÉÂÍý¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¾ÍÎ¤ÎÊ¸Ì®¤Ç½ñ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤À¡£¡Ø£Í£É£Ó£È£É£Í£Á¡Ù¤Ç¤Ï¤½¤ÎÉÂÍý¤òÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥Ñ¡¼¥¹¥Ú¥¯¥Æ¥£¥Ö¤«¤éÃµµæ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÉÂÍý¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÂ¸ºß¤·Â³¤±¤ë¡£¡Ê³Æ»þÂå¤Î¡Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑÍÆ¤·¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±±Ç²èº×¤Î¡ÖÀ¸ÃÂ£±£°£°Ç¯¡¡»°ÅçÍ³µªÉ×ÆÃ½¸¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ±ºî¤Î¤Û¤«¡¢»°Åç¸¶ºî¤Î¡Ö±ê¾å¡×¡Ê»ÔÀîÖÂ´ÆÆÄ¡Ë¤È¡Ö·õ¡×¡Ê»°¶ù¸¦¼¡´ÆÆÄ¡Ë¤Î£´£Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ö»°ÅçÍ³µªÉ×vsÅìÂçÁ´¶¦Æ® £µ£°Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â¡×¡ÊËÅç·½²ð´ÆÆÄ¡Ë¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡þ»°ÅçÍ³µªÉ×¡á£±£¹£²£µÇ¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤ÏÊ¿²¬¸ø°Ò(¤¤ß¤¿¤±)¡££´£·Ç¯¡¢ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢ÂçÂ¢¾Ê¤ËÆþ¾Ê¡£ÍâÇ¯Âà¿¦¤·¡¢¼¹É®³èÆ°¤ËÀìÇ°¡££´£¹Ç¯´©¹Ô¤ÎºÇ½é¤Î½ñ¤²¼¤í¤·Ä¹ÊÔ¡Ö²¾ÌÌ¤Î¹ðÇò¡×¤Çºî²È¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¡££·£°Ç¯£±£±·î£²£µÆü¡¢¼«¤éÁÏÀß¤·¤¿Ì±´ÖËÉ±ÒÁÈ¿¥¡Ö½Ý(¤¿¤Æ)¤Î²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÎ¦¾å¼«±ÒÂâ»Ô¥öÃ«ÃóÆÖÃÏ¤ËÍðÆþ¤·¡¢³äÊ¢¼«»¦¤·¤¿¡£
