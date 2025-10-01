Á°ÅÄ·òÂÀ¡ÖÇ®¤¤Àï¤¤¤òÌÜ¤È¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¡¢º£¸å¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¡¡WCSÃæ·Ñ¥²¥¹¥È½Ð±é¡È¸¶ÅÀ¡É¤Ëµ¤»ý¤Á¿·¤¿
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹10¡½5¥ì¥Ã¥º¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡Íèµ¨¤«¤éÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬9·î30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¡Ë¡¢NHK-BS¤¬ÊüÁ÷¤·¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¡ÊWCS¡ËÂè1Àï¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿10Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÇº¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¡¢¿·¤¿¤Êµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò²÷Âú¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ã¤ÆËÍ¤ÎËÜÅö¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¸¶ÅÀ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµå¾ì¤ò¤³¤¦ÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤³¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¦Âç»ö¤ÊÉñÂæ¡¢¤³¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤³¤¦¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤È¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¡¢º£¸å¤Î¼«Ê¬¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤³¤ÎÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Æü¡¹¤ò²á¤´¤·Êý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤³¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÍè¤ì¤¿»ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤³¤³¤¬10Ç¯Á°¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Æ²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¹Åç¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ2016Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¡£°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤Ç2·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀèÈ¯¤ÎÃì¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¥Ä¥¤¥ó¥º¤ò·Ð¤Æ¡¢24Ç¯¤«¤é¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¡£¥á¥¸¥ã¡¼10Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢7»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨7¡¦88¡£5·î7Æü¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤«¤é¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¥¦¥¨¡¼¥Ð¡¼¸ø¼¨¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥«¥Ö¥¹¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹»±²¼3A¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»226»î¹ç¤Ç68¾¡56ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.20¡£ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç35¾¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£