É½»æ¡õ´¬Æ¬´ë²è¤ÏM¥êー¥°ÆÃ½¸¡ª¡Ö¶áÂåËã¿ý¡¡2025Ç¯11·î¹æ¡×ËÜÆüÈ¯Çä¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡ÖÏ·¶ÇîÅÌÅÁ SOGA¡×¡Ö¤à¤³¤¦¤Ö¤Á¡×¡ÖÄÉ²±¤ÎM¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡ÃÝ½ñË¼¤Ï¡¢»¨»ï¡Ö¶áÂåËã¿ý¡¡2025Ç¯11·î¹æ¡×¤ò10·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï930±ß¡£
¡¡º£·î¹æ¤Î´¬Æ¬¥«¥éー¤Ç¤Ï¡ÖM¥êー¥°2025-26¥·ー¥º¥ó³«Ëë¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö³«Ëë¼°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ê¥Ýー¥È¡×¡¢¡ÖÃíÌÜ¤Î½÷ÀM¥êー¥¬ー¡×¡¢¡ÖÃæÅÄ²ÖÆà³«ËëÄ¾Á°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡×¤ò°ìµó8¥Úー¥¸¤Ç·ÇºÜ¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖM¥êー¥°¤Û¤ÜËèÆü4¥³¥Þ¡×¤«¤é¤ÎÁª¤êÈ´¤¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸·Áª¼ýÏ¿¤·¤¿¾®ºý»Ò¤¬ÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡¢¡ÖÏ·¶ÇîÅÌÅÁ SOGA¡×¡¢¡Ö¤à¤³¤¦¤Ö¤Á¡×¡¢¡ÖÄÉ²±¤ÎM¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£M¥êー¥¬ー¤Î¿ÍÀ¸¤òÉ³²ò¤¯¡ÖÄÉ²±¤ÎM¡×¤Ç¤Ï¡¢M¥êー¥°2025-26¤«¤é¿·µ¬²ÃÆþ¤Î¼ã¼êÃíÌÜ¥×¥í¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¤µ¤ó¤ÎËã¿ý¿ÍÀ¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ÂÏ¿¥Þ¥ó¥¬¤â2ËÜÎ©¤Æ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¿¤Ó¤¸¤ã¤ó～ºÇ¶¯°Ì¤ËÄ©ÀïÊÔ～¡×¤Ç¤ÏºÇ¶¯°Ì¡¦·¬ÅÄ¥×¥í¤Ë¥Æ¥é¥¬¥ß¥¿¥¯¥í¥¦»á¤¬Ä©¤à¡£
巻頭カラー企画・「M-リーグ2025-26シーズン開幕!」
小冊子「M-リーグほぼ毎日4コマ」
「追跡のM～愛久沢雅太編～」
「近代麻雀  2025年11月号」掲載情報
´¬Æ¬¥«¥éー´ë²è¡ÖM¥êー¥°2025-26¥·ー¥º¥ó³«Ëë¡ª¡×
¡ÖÏ·¶ÇîÅÌÅÁSOGA¡×»°¹¥ÃÒ¼ù¡¦À¥¸ÍµÁÌÀ¡¡¶¨ÎÏ¡§Ê¡ËÜ¿¹Ô
¡Ö¥Ôー¥¯¥¢¥¦¥È¡×ÄÍÏÆ±Êµ×¡ß½ÂÀîÆñÇÈ
¡ÖÄÉ²±¤ÎM～°¤µ×ÄÅæÆÂÀÊÔ～¡×¤·¤ª¤¶¤Ç¦¡ßZERO
¡ÖÌÀ¤±Æä¤Î¥áー¥Æ¥ë¡×¥«¥¿¥±¥¤¡Ü¿ÜÅÄÎÉµ¬
¡Ö¤¿¤Ó¤¸¤ã¤ó～ºÇ¶¯°Ì¤ËÄ©ÀïÊÔ～¡×¥Æ¥é¥¬¥ß¥¿¥¯¥í¥¦
¡ÖòíÅ·¶é¤Ï¥Ä¥â¤ê¤¿¤¤¡×Àé±©¹õÇµ¡ÜÀ¥Èª½ã
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥´¡×¥â¥ó¥ー¡¦¥Á¥ç¥Ã¥×
¡Ö°øÈ¨¤Ï¤Í¤ë¤Î¥Ï¥Í¥Þ¥óËã¿ý¡×¿ûÌî¹Ò
¡Ö¿ýÁñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ËÜÅö¤ÎÏÃ¡×Â¼ÅÄ¤é¤à
¡Ö50¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¡×Ì¡²è¡§Ã«ÏÂÌé¡¡¸¶ºî¡§¶áÆ£Âî»ù
¡Ö¤à¤³¤¦¤Ö¤Á¡× Å·»â»Ò±ÙÌé
¢¨·É¾ÎÎ¬
¾®ºý»Ò
¡ÖM¥êー¥°¤Û¤ÜËèÆü£´¥³¥Þ¡×
DVD
ÀºÌ©²¡¤·°ú¤!¤Î2È¾Áñ
¡ùËã¿ý¤ÏºÇ¹â¤ÎÆ¬Ç¾·èÀï!¤Î2È¾Áñ
¡ÖËã¿ýºÇ¶¯Àï2023Ä¶Æ¬Ç¾¥Ð¥È¥ë·è¾¡¡×
¡ÖËã¿ýºÇ¶¯Àï2023ºÇ¶¯¥ì¥¸¥§¥ó¥É·è¾¡¡×
·ÇºÜ¥Þ¥ó¥¬¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð
¡ÖÏ·¶ÇîÅÌÅÁSOGA¡×
»°¹¥ÃÒ¼ù¡¦À¥¸ÍµÁÌÀ
¶¨ÎÏ¡§Ê¡ËÜ¿¹Ô
¢¨·É¾ÎÎ¬
¡Ö¥Ôー¥¯¥¢¥¦¥È¡×
ÄÍÏÆ±Êµ×¡ß½ÂÀîÆñÇÈ
¢¨·É¾ÎÎ¬
¡ÖÄÉ²±¤ÎM～±Ê°æ¹§ÅµÊÔ～¡×
¤·¤ª¤¶¤Ç¦¡ßZERO
¢¨·É¾ÎÎ¬
¡Ö¤¿¤Ó¤¸¤ã¤ó～ºÇ¶¯°Ì¤ËÄ©ÀïÊÔ～¡×
¥Æ¥é¥¬¥ß¥¿¥¯¥í¥¦
¢¨·É¾ÎÎ¬
¡Ö¤à¤³¤¦¤Ö¤Á¡×
Å·»â»Ò±ÙÌé
¢¨·É¾ÎÎ¬
