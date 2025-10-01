千鳥・大悟、「妹に手出したやろ」と男に絡まれ…ダイアン津田が震えた“逸話”「絶対負けるって！」

ダイアンの冠番組『ジャイキリダイアン』が『深夜のダイアン』としてリニューアル。

9月30日（火）に放送された同番組の第1回には、ゲストとして千鳥の大悟とノブが出演した。

およそ25年にわたる付き合いの2組がテレビで4人だけで膝を突き合わせて話をするのは初めてとのこと。やはり話題は、出会った当初の印象や若いときの武勇伝に…。

【映像】「お店できたん？」「やってる？」ノリノリで居酒屋 津田を訪れる大悟

リニューアル後最初の放送となる今回は、ダイアンと深い関係のあるゲストを招き、酒を酌み交わして本音で語る企画「居酒屋 津田」を実施。25年間苦楽を共にしてきた千鳥の登場に、ダイアン・津田篤宏は「4人で絡むの初めて」と期待を寄せる。

一方、大悟は登場するや照れ隠しのように「“4人の懐かしトーク”や“今後についての本音”とか、絶対しゃべらんよ。恥ずかしい」と話し、さっそく笑いを誘った。

しかし、トークは自然と昔話に。ダイアン・ユースケが若かりし頃の大悟のやんちゃエピソードを語ると、大悟も津田と飲んでいて他の客に絡まれたときのことを思い出す。

「横の兄ちゃんが、急にワシのこと見ながら『オマエ妹に手出したやろ』って…」と当時のことを振り返りはじめた大悟。津田を間に挟んで「ワシ、津田、そいつ」という並びだったにもかかわらず、大悟が絡まれてしまったらしい。しかし大悟も当時は負けん気が強く、「なんで手出だしたら悪いねん」と返したそうだ。

「そのとき津田は自分のグラスを氷が溶けるくらい握りしめながら震えていた」と大悟が明かすと、津田も「なんでケンカするの!? 絶対負けるって！」と思いながらグラスを見つめていたことを振り返った。

ノブに「自分（＝大悟）をセントバーナードやドーベルマンやと思ってるの？ こんなチワワみたいなのに」とツッコまれると、大悟は「（相手からもそう見えるから）結局ケンカにはなんないのよね」と笑っていた。