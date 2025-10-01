バッグが重くちゃ楽しめない！行楽シーズンにおすすめの大人バッグ3選
【画像を見る】たっぷりの収納力なのに、超軽量な「牛革ワンショルダーバッグ」
厳しい暑さも日々和らぎ、お出かけが楽しみな季節がやってきました。見た目が良くても、重すぎたり、あまり収納できないバッグでは、どっと疲れを感じることに...。そこで今回は、行楽や旅行にぴったりのバッグを集めました。こんなラクチン＆快適なアイテムをお供に、出かけてみませんか？
■肩や腕への負担が軽い！肩楽バッグ
[レガートラルゴ] 2WAY ショルダーバッグ
4,950円（税込み）
シンプルなデザインにゴールドの金具がアクセントのバッグ。クッション性のあるハンドルや、柔らかい合皮を使用したショルダーは、肩や腕への負担を軽くしてくれます。ショルダーパットは取り外し可能なので、シーンに応じて使い分けられるのもうれしいポイント。トートとショルダーの2WAY仕様なので、お出掛けから普段使いまで幅広く使える万能なバッグです。
■超軽量でコンパクト！なのに抜群の収納力で助かる！
「毎日が発見」牛革ワンショルダーバッグ
6,490円（税込み）
お出かけのお供に重宝するのが、こんなワンショルダーバッグ。緩やかなカーブが体にフィットし、バッグと体の一体感があるので、荷物の重さが気になりません。しかも、牛革仕立てなのに、わずか310gと驚きの軽さ！ 本革の上質感も楽しめるきれいめデザインに加え、モノもたっぷり入って使い勝手抜群です。
ペットボトルも長財布も余裕！の収納力
メイン室の開閉はファスナー式。内側にオープンポケット1、ファスナーポケット1 、外側にもファスナーポケットが。
スタイルに合わせて2WAYで
ショルダーベルトの長さは調節OK。ファッションやシーンに合わせて、ショルダーと斜め掛けで使えます。
■簡単に持ち方を変えられる！3WAYバッグ
１つで三役こなせる便利バッグ
11,880円（税込み）
大人にふさわしい牛本革
ショルダー、トート、リュックの3通りの使い方ができる万能バッグ。上質な牛本革を使っているので耐久性があり長く愛用できます。スリムながらマチがあり、内側ファスナーポケット、内側オープンポケット、前面ファスナーポケットなど区別して整理でき、収納力も抜群。通勤、旅行やお出かけなど幅広いシーンで大活躍しますよ！
＊ ＊ ＊
上品な見た目だけでなく、重さや使い勝手にもこだわったバッグばかりなので、お出かけだけでなく普段使いしたくなりますね！
文＝徳永陽子