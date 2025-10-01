ヤマシタヘルスケアホールディングス<9265.T>が急反落している。９月３０日の取引終了後に発表した第１四半期（６～８月）連結決算が、売上高１５０億７８００万円（前年同期比０．７％減）、営業利益３６００万円（同７９．６％減）、最終損益２００万円の赤字（前年同期８３００万円の黒字）となり、最終赤字転落が嫌気されている。



中核事業の医療機器販売業で、検査・手術件数の増加により診療材料などの医療機器消耗品の需要が増加したものの、医療機関における設備投資需要が減少したことで、ＭＲＩ、ＣＴなどの画像診断機器や放射線診断装置及び超音波診断装置などが落ち込んだ。また、人件費の増加や子会社マイクロソニックにおける研究開発費の計上なども損益を悪化させた。



なお、２６年５月期通期業績予想は、売上高６７６億４７００万円（前期比４．９％増）、営業利益５億９０００万円（同２９．６％減）、最終利益３億５４００万円（同４２．６％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS