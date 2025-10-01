Bang & Olufsenは創立100周年を迎えるにあたり、新作イヤホン『Beo Grace（ベオ グレイス）』を発表した。発売日は2025年11月17日で、一部の専門店および公式オンラインストアにて9月30日より先行予約が開始された。

アルミニウムを用いたスリムなデザインと革新的な音響技術を融合し、ブランドの象徴ともいえるアコースティック、デザイン、クラフツマンシップを凝縮した製品となっている。

◼︎100周年を記念した象徴的モデル

『Beo Grace』は、改良された楕円形のイヤーチップにより密閉性と装着感を高め、IP57準拠の防塵・防水性能を備えている。新開発のアダプティブANCは従来比4倍の性能を持ち、圧迫感のない自然な静けさを実現。さらにヘッドホン『Beoplay H100』で導入された「EarSense」技術を応用し、周囲の環境音と耳の特性を解析してパーソナライズされた音場を作り出す。

音響設計はBang & Olufsenの熟練トーンマイスターによってチューニングされ、忠実度の高いサウンドを提供する。先進的なノイズキャンセリングと高音質再生を兼ね備え、日常のリスニングから特別なシーンまで対応可能だ。ブランドの品質基準を反映し、3年間の製品保証が付属する。

◼︎ジュエリーから着想を得たデザイン

デザイン面では、高級ジュエリーを思わせる彫刻的なアルミニウム製ステムを採用。往年の名機『A8』の意匠をワイヤレス時代に再解釈した形状で、ケースもアルミニウム製の削り出しと真珠吹き加工を施した高級感あふれる仕上げとなっている。オプションで用意されるレザーポーチは3色展開で、Cranberry Redなど洗練されたカラーバリエーションが揃う。

◼︎価格と販売情報

『Beo Grace』の「Natural Aluminium」モデルは税込18万3000円で、2025年11月17日に発売される。専用レザーポーチは税込4万6000円で提供予定。先行予約は9月30日から公式オンラインストア「bang-olufsen.com」および一部専門店にて開始される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）