ABEMA¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡ÙÂè1ÏÃËÁÆ¬¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Î¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤ò2025Ç¯9·î29Æü¤è¤ê¡¢Ëè½µ·îÍËÆüÌë8»þ¤«¤éÌµÎÁÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤Î¡¢Éü½²·à¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ëÂè1ÏÃ¤ÎËÁÆ¬¥·¡¼¥ó¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¡¢Ê»¤»¤Æ¸ø½°¥È¥¤¥ì¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤Î»£±Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡È¿´¤¨¤°¤ë1Ê¬55ÉÃ¡É&»£±Æ¸½¾ì¥ì¥Ý¡¼¥È²ò¶Ø¡ª
¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿É¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÈÈ×¾å¤Î¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤È¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÏÃÂêºî¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤¬Âç¤¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó¡£
¤½¤·¤ÆÈôÄ»¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢ÈôÄ»¤ÎÉã¤ØÉü½²¤ò´ë¤Æ¤ë”¸µ´ý»Î¤Î¥Ò¥âÃË”Æ£Æ²À®¸ç¤òÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤µ¤ó¡¢Éü½²·×²è¤ò¸«¼é¤ëÆ£Æ²¤ÎÎø¿Í¡¦ºæÎé»ÒÌò¤Ë¤ÏÁÒ²Ê¥«¥Ê¤µ¤ó¡¢ÈôÄ»¤¬¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ÆÉü½²¤¹¤ëÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡ÈÅ·ºÍ´ý»Î¡É¤Î·ë¾ë¾´°ìÌò¤ËÃæÂ¼»âÆ¸¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡£
¤µ¤é¤Ë±ü´Ó·°¤µ¤ó¡¢¿¹½¥ÅÍ¤µ¤ó¡¢ÌÄ³¤Í£¤µ¤ó¡¢À¾²¬ùþÇÏ¤µ¤ó¡¢»³¸ý¼ÓÌï²Ã¤µ¤ó¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤É¡¢Âè1ÏÃËÁÆ¬¥·¡¼¥ó¤¬ABEMA¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢ÈôÄ»¤ÎÉü½²·à¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¡È¸ø½°¥È¥¤¥ì¡É¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤âÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³´ßÀ»ÂÀ´ÆÆÄ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ìÌÌ¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Âè1ÏÃËÁÆ¬¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¸ø½°¥È¥¤¥ì¤Î¥·¡¼¥ó¡£Éã¤ò»¦¤¹¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤ò°®¤ê¤·¤á¤¿ÈôÄ»¤¬¡¢±ø¤ìÀÚ¤Ã¤¿¸ø½°¥È¥¤¥ì¤ÎÀöÌÌÂæ¤Î¶À¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤ò»¦°Õ¤Î¤³¤â¤Ã¤¿´ãº¹¤·¤ÇâË¤ß¤Ä¤±¡¢Î®¤ì½Ð¤¿É¡·ì¤òÍðË½¤Ë¿¡¤¦¾ìÌÌ¡£
¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ó¤Î»Ñ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë±Ç¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È¾´ý¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎËë³«¤±¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì¶õµ¤´¶¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤ë¶ÛÇ÷¤Î¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.youtube.com/watch?v=9wG-Pj-AC08
ÈôÄ»±é¤¸¤ë¤Î¤ó¤µ¤ó¼«¿È¤â¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤É¤óÄì¤Ë´Ù¤Ã¤¿ÈôÄ»¤Î¡ÈÀäË¾¡É¤È¡ÈÅÜ¤ê¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊËÁÆ¬1Ê¬55ÉÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤Î¤¿¤á¤ËÅÔÆâ¶á¹Ù¤ÎÁÒ¸Ë¤ÎÃæ¤ËÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾²¤Ë¤Ï¥´¥ß¤¬»¶Íð¤·¡¢Ï³¤ì¤¿¿å¤¬¤·¤¿¤¿¤ê¡¢¡ÈÀ¸¤¤¿Ãî¡É¤â¼ÂºÝ¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å°Äì¤Ö¤ê¡£
Åö½é¤Ï¼ÂºÝ¤Î¸ø½°¥È¥¤¥ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥í¥±¤¹¤ë°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»³´ß´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ëº£¤Î¸ø½°¥È¥¤¥ì¤Ï¤É¤³¤âåºÎï¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë±ø¤¤¥È¥¤¥ì¤¬¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Êª¸ì¤ÏÈôÄ»¤¬ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ÈôÄ»¤Î¿´¾ÝÉ÷·Ê¤òÉ½¤¹¾å¤Ç¤ÏÆþ¤ë¤Î¤â·ù¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤±ø¤¤¸ø½°¥È¥¤¥ì¤¬É¬¿Ü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥»¥Ã¥Èºî¤ê»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î·úÊª¤Ç¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÉ½¸½¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¡È±ø¤¹¤®¤ë¸ø½°¥È¥¤¥ì¡É¤Ë»×¤ï¤º¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£ÀöÌÌÂæ¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤ò¾¯¤·í´í°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ë¡¢»³´ß´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤³¤Î±ø¤ì¤ÏÁ´Éô³¨¶ñ¤Ç¤¹¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ°Â¿´¤µ¤»¤ë°ìËë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¶À¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¥«¥á¥é¤ä¾ÈÌÀ¡¢²»À¼µ¡ºà¤Ê¤É¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ËÜÊª¤Î¶À¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÆÃ¼ì¤Ê±é½Ð¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶À¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥»¥Ã¥È¤ò»È¤¤¡¢¶ÀÂ¦¤Ë¤Ï¤Î¤ó¤µ¤óËÜ¿Í¡¢¼êÁ°¤Ë¤ÏÂåÌò¤¬Î©¤Á¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶À¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ë±éµ»¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ°¤¤äÉ½¾ð¤ò´°Á´¤Ë¥·¥ó¥¯¥í¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤Î¤ó¤¬ÂåÌò¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤éºÙ¤«¤¯±éµ»¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë»Ñ¤â¡£¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤¬ÃúÇ«¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÉ¡¤«¤é·ì¤¬°ì¶Ú¿â¤ì¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿ô¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤Î¤ó¤µ¤ó¤ÎÉ¡¤Ë·ì¤Î¤ê¤ò»Å¹þ¤à¤¿¤á¡¢¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤é¤Ê¤¤»à³Ñ¤«¤éÁÇÁá¤¯½Ð¤¿¤êÆþ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÆ°¤²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉ¡·ì²°¤µ¤ó¤¬3¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤ï¤º¾Ð¤¤½Ð¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤Ï½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾´ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡ÖABEMA¡×¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç¡¢ÆüËÜ¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë¡È¾´ý¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µÕ¶¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¡¢Èþ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯ÉÁ¤¤¤¿ËÜ³Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡£¤¤¤è¤¤¤è9·î29Æü¡¡Ìë8»þ¤è¤ê¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
Å·ºÍ´ý»Î¡Ú¾´°ì¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë¡Û¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÚÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¡Û¡£
Êì¤È3¿Í¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÄ¾¯´ü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢
¤¢¤ë»þ¾´°ì¤Ï2¿Í¤ò¼Î¤Æ¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Êì¤ÈÉÏ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÈôÄ»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÊì¤âÉÂ¤ÇÂ¾³¦¤·¡¢ÈôÄ»¤Ï¸ÉÆÈ¤Î¿È¤È¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÈôÄ»¤ò¸«¼Î¤Æ¤¿¾´°ì¤Ï¾´ý³¦¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î»Ñ¤Ë»¦°Õ¤¬²êÀ¸¤¨¡¢Éü½²¤ò»î¤ß¤ëÈôÄ»¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¿Þ¤é¤º¤â¾´ý¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
ÈôÄ»¤ÎºÍÇ½¤ò¸«È´¤¤¤¿¡¢¸µ´ý»Î¤Î¡ÚÆ£Æ²¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¡Û¤Ï¡¢
¾´°ì¤ËÂÐ¤·¤Æ°ø±ï¤Î²áµî¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦¤Ë¡Ö¾´ý¤ÇÉü½²¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£
ÈôÄ»¤Ï¡¢Æ£Æ²¤È¤½¤ÎÎø¿Í¡ÚÎé»Ò¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¡Û¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢
Éü½²·×²è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Æ£Æ²¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡Ö»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡½¡½
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢
¾´°ì¤Î¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ê¡¢¾´ý³¦¤ËÀäÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö·ë¾ë²È¡×¤ÎÂ¸ºß¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¡¢¾´ý¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤È¼ÂÎÏ¤ÎÀ¤³¦¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÈôÄ»¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢
¡È»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î¡É¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
Éü½²¤ÎÀè¤Ë¡¢Èà½÷¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡½¡½
¤³¤ì¤Ï¡¢Áþ¤·¤ß¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë°ì¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¾´ý¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¡üABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù
2025Ç¯9·î29Æü¤è¤ê¡¢Ëè½µ·îÍËÆü Ìë8»þ¤«¤éÌµÎÁÇÛ¿®¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ URL¡§https://abema.tv/video/title/90-2038
ÆÃÊó±ÇÁüURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p501
ËÜÍ½¹ð±ÇÁüURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p450
¡ãÂè1ÏÃ¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯9·î29Æü¡¡Ìë8»þ¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¡ÖABEMA SPECIAL¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÊüÁ÷URL¡§https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9gaaXdgA6scLDd
¡ü¥¥ã¥¹¥È
¤Î¤ó
Æ£ÌÚÄ¾¿Í
ÁÒ²Ê¥«¥Ê
±ü´Ó·°
¿¹½¥ÅÍ
ÌÄ³¤Í£
¡¦
À¾²¬ùþÇÏ
¡¦
»³¸ý¼ÓÌï²Ã
ÃæÂ¼»âÆ¸
¡ü¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ë²è¡§ÈªÃææÆÂÀ
µÓËÜ¡§¹ÓÌÚºÈ¿Î¡¿ÀÐÅÄ¹äÂÀ¡¿»³´ßÀ»ÂÀ
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾®ÎÓÃè¡¿Ý¯°æÍº°ì¡¿½ÂÃ«±Ñ»Ë
´ÆÆÄ¡§»³´ßÀ»ÂÀ¡¿ÄØËÜ·Ä¼¡Ïº
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥½¥±¥Ã¥È
À½ºîÃøºî¡§ABEMA
¡ü¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¸ø¼° SNS¡¡
¸ø¼°X¡§https://x.com/abema_drama
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/abema_drama_missking
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@abema_drama_missking
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@drama_ABEMA
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë