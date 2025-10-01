「サボリーノ」“メガショット”シリーズ、藤本美貴による新Web CM公開！

スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは9月19日、タイパコスメシリーズ「サボリーノ」のブランド最高峰“メガショット”シリーズより、ブランドミューズである藤本美貴さんを起用した新Web CMを公開しました。

新Web CMでは、ラジオDJに扮した藤本美貴さんが登場。リスナーから届く肌悩みのお便りに、本物のラジオDJさながらに応えていきます。

■藤本美貴さんが“ラジオ番組DJ”になりきって紹介！

「サボリーノ“メガショット”シリーズ」は、大人女性の肌悩みに着目し、毎日本格的なスキンケアを取り入れるために美容成分と使用感にこだわったブランド最高峰ラインです。

今回、新たに発売した毛穴悩みに特化した夜用タイプ「サボリーノ メガショット 夜用白玉タイトニングマスクV」を加え、2種類のWeb CMを展開します。

藤本美貴さんらしい真っ直ぐで親しみのある言葉は、同年代にこそ共感してもらえる内容になっています。ぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか。

■新Web CM概要

Web CMタイトル：Saborino MEGAーShot「DJミキティのスキンケアトーク シリーズ総論」篇

公開日：2025年9月19日

CM動画URL：https://youtu.be/odoI6prDfqc

Web CMタイトル：Saborino MEGAーShot「DJミキティのスキンケアトーク 毛穴悩み」篇

公開日：2025年9月19日

CM動画URL：https://youtu.be/KKdVDDuMKI4

▼リスナーの悩みにさらに細かく応える長尺Verも公開中！ 藤本美貴さんらしさあふれる内容をぜひ見てみてはいかがでしょうか。

動画URL：https://youtu.be/tfo78X_hgqE

■サボリーノ メガショット 商品概要

サボリーノ メガショット 朝用ツヤピールマスク CC <フェイスマスク> 32枚入り（432mL）1,980円／7枚入り（93mL）638円

朝1分でコラーゲンVCピールマスクがきゅっとひきしめ、つやっと輝く磨き肌に洗顔いらずのオールインワン処方朝用マスク

●1枚で洗顔＋スキンケア＋ピーリング＋ツヤ肌下地

●スパークルサンシャインの香り

サボリーノ メガショット 夜用白玉美容マスク <フェイスマスク> 32枚入り（432mL）2,310円／7枚入り（93mL）748円

夜3分の白玉美容マスクでぷるんっと透き通る、潤玉肌におやすみ前はこれ1枚！オールインワン処方夜用マスク

●1枚で化粧水＋乳液＋美容液＋クリーム＋パック

●メルティナイトの香り

サボリーノ メガショット 夜用白玉タイトニングマスクV <フェイスマスク> 32枚入り（432mL）2,530円／7枚入り（93mL）770円

夜3分の毛穴対策・白玉美容マスクで毛穴ゆるみをキュッとタイトニングしてもっちりとした肌へ導くおやすみ前のオールインワン処方夜用マスク

●1枚で化粧水＋乳液＋美容液＋クリーム＋パック

●ミッドナイトグリーンの香り

◇出演者プロフィール

藤本美貴（ふじもとみき）

生年月日：1985年2月26日

出身地：北海道 滝川市

血液型：A型

▼Official Site

HP：https://www.just-pro.jp/talent/actor-talent-model/fujimoto_miki/

YouTube「ハロー！ミキティ」：https://www.youtube.com/channel/UC0BSwbn-6xUz_ZiRzwVj27w

ブログ：http://ameblo.jp/miki-fujimoto/

Instagram：https://www.instagram.com/mikittyfujimoto/

（エボル）