夜間美容ブランド「YOLU」、毛先のまとまりとサラサラ感両立の「メロウナイトリペア」が新登場

I-neが展開するナイトケアビューティーブランド【YOLU（ヨル）】は10月1日より順次、ヘアケアシリーズ第4弾として「メロウナイトリペアシャンプー・トリートメント・ヘアミルク」をECサイト、全国バラエティショップ、ドラッグストア （一部店舗をのぞく） にて発売します。

ベストコスメ76冠受賞* YOLUから、毛先のまとまりとサラサラ感両立「メロウナイトリペアシリーズ」が新発売！

分子量の異なるシルク3種** カシミヤケラチン*** 配合で、睡眠中の摩擦・乾燥ダメージを補修します。

■開発背景

YOLUは2021年に睡眠中の乾燥や摩擦ダメージから髪を守る夜間美容ブランドとして誕生し、わずか2年で商品シリーズ別売上シェア日本1位*5 を達成、ブランド累計販売数は6,500万個を突破*6 しました。

また、美容誌やファッション誌などの各種メディアではベストコスメなどの76冠* を受賞し、ベストセラーアイテムとして多くの支持を得ています。

今回、ヘアケアシリーズ第4弾として「メロウナイトリペアシリーズ」を発売。同商品は、「しっとり系のシャンプーを選ぶと根元が重くなってべたつく、軽めのシャンプーを選ぶとパサついて毛先が広がる・絡まる」など、これまでさまざまなヘアケアを試してきたものの、自分に合う商品が見つからないシャンプー迷子に向け誕生しました。

分子量の異なる厳選した3種のシルク成分*7 を組み合わせることで、髪の内側・外側を段階的に補修。毛先までまとまるのに、根元はべったり重くならず、まるでシルクのようなサラサラな仕上がりにこだわった処方設計となっています。

さらに希少なカシミヤケラチン*** やパールエキス*8 を配合し、睡眠中の髪の絡まりを防ぎ、指通りの良いするサラ髪へ導きます。

同社では、「YOLUはこれからも、忙しい日々を過ごす人々の夜の限られた時間を濃密な美容タイムに変え、翌朝感動の仕上がりをお届けしていきます」とコメントしています。

* YOLU全シリーズアイテムが受賞した累計数 （2021年12月〜2025年6月 I-ne調べ ）

** イソステアロイル加水分解シルクAMP、セリシン、加水分解シルク（全て毛髪補修成分）

*** 加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）（毛髪補修成分）

**** コーティングによる

*5 ドラッグストア市場のシャンプー・リンスカテゴリーにおける商品シリーズ別の2023年1月〜12月の「YOLU カームナイトリペアシャンプー・トリートメント」販売金額より （自社調べ）

*6 YOLU 全カテゴリの累計販売数実績より（2021年8月〜2024年12月 自社調べ）

*7 イソステアロイル加水分解シルクAMP、セリシン、加水分解シルク（全て毛髪補修成分）

*8 加水分解コンキオリンタンパク（毛髪補修成分）

■商品特長

1．厳選した3種の贅沢シルク*1 やカシミヤケラチン*2 配合「スムースナイトリペア処方」で睡眠中の髪の絡まりを防ぎ、指通りの良いするサラ髪へ

＜3種の贅沢シルク*1：分子量の異なる3つのシルクが毛髪の内側まで浸透補修＞

・ゴールデンシルク*3（低分子量）‐ 毛髪内部のダメージ補修成分

高い養蚕技術から生産される世界でも希少なゴールデンシルク。ツヤが低下しがちなダメージヘアにシルクのような輝きを与えます。

・アシル化シルクペプチド*4（中分子量）‐ 毛髪全体の保水成分

アシル化（油性成分を付加）することで、一般的なシルクペプチドより馴染みやすく効率よく毛髪を補修します。

・セリシン*5（高分子量）‐ キューティクルのダメージ補修成分

シルクの精製過程でごくわずかしか得られない希少性の高いタンパク質。ダメージによって失われたアミノ酸の組成に近いため、効率よくキューティクルのダメージを補修します。

＜カシミヤケラチン*2：髪1本1本のキューティクルをコーティング補修＞

希少なカシミヤ毛から採取されるケラチン。

シルクで補修された毛髪をコーティング補修し、カシミヤ特有の柔らかい感触に導きます。

*1 イソステアロイル加水分解シルクAMP、セリシン、加水分解シルク（全て毛髪補修成分）

*2 加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）（毛髪補修成分）

*3 加水分解シルク（毛髪補修成分）

*4 イソステアロイル加水分解シルクAMP（毛髪補修成分）

*5 セリシン（毛髪補修成分）

2．2種のシルク由来の洗浄成分*1 でキメ細かい濃密なシルク泡（シャンプーのみ）

2種のシルク由来洗浄成分*1 を組み合わせることで、泡立ちの良さとシルクのような泡質を実現しました。キメ細かい濃密なシルク泡で毛髪を包み込みながら洗い上げます。

・ラウロイル加水分解シルクNa ‐ 毛髪のダメージ補修をしながら洗うシルク由来のPPT系洗浄成分

・ラウロイルシルクアミノ酸Na ‐ 低分子量で髪に浸透しやすく、泡立ちの良いシルク由来の洗浄成分

*1 ラウロイル加水分解シルクNa、ラウロイルシルクアミノ酸Na（全て洗浄成分）

3．パールエキス*1 配合で髪の絡まりを防ぐ

キューティクルを整えることで、毛髪の摩擦感を軽減し、髪の絡まりを防ぎます。

指通りを良くし、なめらかな仕上がりへ導きます。

*1 加水分解コンキオリンタンパク（毛髪補修成分）

4．ナイトキャップセラム*1 ＆夜間美容エキス成分配合で睡眠中の髪や地肌をナイトケア

＜ナイトキャップセラム*1＞

毛髪内部に補修成分をしっかり浸透させ、髪の内側までダメージを補修。

さらに親水性の毛髪に膜を形成し、毛髪を再疎水化することで、ナイトキャップのように髪を保護し、睡眠中の乾燥や摩擦ダメージから髪を保護します。

*1 ポリクオタニウムー61（保湿成分）

＜夜間美容エキス成分＞

・ネムノキ樹皮エキス*2 夜に乾燥しがちな地肌にうるおいを与える。

・チャボトケイソウエキス*3 日中に乾燥ダメージを受けた地肌をうるおいケアしながら、夜間の頭皮乾燥を防ぐことで、うるおい感のある状態をキープ。

・クロノシャルディ（ブドウ果実エキス ）*4 肌のバリア機能を潤いで補うことで、頭皮の乾燥を防ぐ。

・イチジク果実エキス*5 肌への保湿効果が期待できる。

・ラバンデュラハイブリダエキス*6 熱ダメージを補修。

*2-6 全て保湿成分

5．穏やかに安らぎたいメロウな夜にぴったりなアロマティックフレグランス

シャンプー・トリートメント：ジャスミン＆フィグリーフの香り

フレッシュなベルガモットとフィグリーフの香りに、やさしいジャスミンを中心とした穏やかで透明感のあるフローラルが重なる軽やかな香り。

ヘアミルク：ジャスミン＆ペアーの香り

柔らかなアップルブロッサムとペアーの香りに、やさしいジャスミンを中心とした透明感のあるフローラルが重なりサンダルウッドが優しく包み込み香り。

配合天然精油*1：レモン、ゼラニウム

*1 全て香料として

6．ブランド史上初、髪を内側まで補修する夜間美容ヘアミルク

翌朝までまとまりやすい、するサラ髪に仕上げるヘアミルクがYOLUから初登場。夜間美容エキスの1つ「ラバンデュラハイブリダエキス*1」が、ドライヤーの熱ダメージを補修します。

*1 保湿成分

◇YOLUシリーズ比較表

◇サステナビリティへの取り組み

YOLUでは環境に配慮したパッケージ素材を使用。パッケージ素材の切り替えを通じ、SDGsの達成に貢献していきます。

・ボトル：バイオマスPETを使用

・詰替えパウチ：バイオマス材を43%配合したプラスティックを使用

■商品概要

●ヨル メロウナイトリペアシャンプー

価格／容量：1,650円／400mL

●ヨル メロウナイトリペアトリートメント

価格／容量：1,650円／400g

●ヨル メロウナイトリペアヘアミルク

価格／容量：1,650円／120mL

●ヨル メロウナイトリペアシャンプー ・トリートメント（詰替）

価格／容量：1,320円／350mL・350g

発売日／流通：

2025年9月16日より順次ーAmazonにて先行予約開始

（ヨル メロウナイトリペアシャンプー・トリートメント・3連サシェの限定セット）

2025年10月1日より順次ー全国バラエティショップ、ドラッグストア（一部店舗をのぞく）、公式オンラインストア、ECモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、Qoo10、ZOZOTOWN）

