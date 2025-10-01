アイメイクブランド「ラッシュファイター」初のPOPUPイベントを開催中

スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは9月19日〜10月2日までの期間、アインズ＆トルぺ新宿東口店でアイメイクブランド「ラッシュファイター」のポップアップイベントを開催しています。

ラッシュファイターはくるんと可愛いまつ毛でいるために、鏡の前で毎日格闘する女の子をパワーアップしてくれるアイメイクブランドです。

■「ラッシュファイター」の世界を楽しめるコンテンツが満載！

同イベントでは、マスカラの仕上がりをゲームの「レベル」で表現したユニークでキュートな世界観を体験できます。

実際に商品を試せるだけでなく、お気に入りのキャラクターとの撮影や、週末限定の参加型イベントなど、「ラッシュファイター」の世界を楽しめるコンテンツが満載です。

この機会にぜひ、気軽に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

■イベント概要

期間：2025年9月19日〜10月2日

時間：10:00〜22:00

会場：アインズ＆トルぺ新宿東口店 2FPOPUPスペース 〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目36-10 ミラザ新宿ビル 2F

営業時間：10:00〜22:00

購入特典

POPUP期間中、「ラッシュファイター カールアップマスカラ」をどれでも1点購入すると、 オリジナルキラキラシール をプレゼント。

●ラッシュファイター対象商品

【2025年9月16日発売】

・ラッシュファイター

カールアッパーマスカラ Lv15

1,430円

・ラッシュファイター

カールアッパーマスカラ Lv50

1,430円

・ラッシュファイター

カールアッパーマスカラ Lv75

1,430円

●キャラクター

下向きまつ毛をギュンと上げるアッパーリフト処方を、盛りレベルにあわせたキャラクターで表現！

【Lv15】名前：キュン

キュートで負けず嫌い。あっさりとした仕上げのメイクに似合う、センター分けミニボブスタイル。

【Lv50】名前：アイ

ポジティブなリーダー。どんな日でもまつ毛を軽々と持ち上げる、ポッピンツインテ―ルガール。

【Lv75】名前：ボム

パワフルでしなやか。目元に最強のパワーを届ける、気合のヘアバンドとアップスタイル。

●ラッシュファイター公式サイト

https://www.bcl-brand.jp/special/lashfighter/

