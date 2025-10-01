アイメイクブランド「ラッシュファイター」初のPOPUPイベントを開催中
スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは9月19日〜10月2日までの期間、アインズ＆トルぺ新宿東口店でアイメイクブランド「ラッシュファイター」のポップアップイベントを開催しています。
ラッシュファイターはくるんと可愛いまつ毛でいるために、鏡の前で毎日格闘する女の子をパワーアップしてくれるアイメイクブランドです。
■「ラッシュファイター」の世界を楽しめるコンテンツが満載！
同イベントでは、マスカラの仕上がりをゲームの「レベル」で表現したユニークでキュートな世界観を体験できます。
実際に商品を試せるだけでなく、お気に入りのキャラクターとの撮影や、週末限定の参加型イベントなど、「ラッシュファイター」の世界を楽しめるコンテンツが満載です。
この機会にぜひ、気軽に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
■イベント概要
期間：2025年9月19日〜10月2日
時間：10:00〜22:00
会場：アインズ＆トルぺ新宿東口店 2FPOPUPスペース 〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目36-10 ミラザ新宿ビル 2F
営業時間：10:00〜22:00
購入特典
POPUP期間中、「ラッシュファイター カールアップマスカラ」をどれでも1点購入すると、 オリジナルキラキラシール をプレゼント。
●ラッシュファイター対象商品
【2025年9月16日発売】
・ラッシュファイター
カールアッパーマスカラ Lv15
1,430円
・ラッシュファイター
カールアッパーマスカラ Lv50
1,430円
・ラッシュファイター
カールアッパーマスカラ Lv75
1,430円
●キャラクター
下向きまつ毛をギュンと上げるアッパーリフト処方を、盛りレベルにあわせたキャラクターで表現！
【Lv15】名前：キュン
キュートで負けず嫌い。あっさりとした仕上げのメイクに似合う、センター分けミニボブスタイル。
【Lv50】名前：アイ
ポジティブなリーダー。どんな日でもまつ毛を軽々と持ち上げる、ポッピンツインテ―ルガール。
【Lv75】名前：ボム
パワフルでしなやか。目元に最強のパワーを届ける、気合のヘアバンドとアップスタイル。
●ラッシュファイター公式サイト
https://www.bcl-brand.jp/special/lashfighter/
（エボル）