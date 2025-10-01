THE ALFEEの坂崎幸之助が自身のInstagramを更新。吉田拓郎＆武部聡志との3ショットを公開した。

【写真】リスペクトする吉田拓郎、武部聡志との3ショットを公開したTHE ALFEE坂崎幸之助

■坂崎幸之助「夢は思えば叶う……事もあるのです」

坂崎は「大ニュース速報!!」と綴り、イスに座った吉田を真ん中に、左に坂崎、右に武部が並ぶ3ショットを披露。続けて「何と！ 10月7日、とうとうあの吉田拓郎さんが出演してくれる事になりました。お台場フォーク村特別編『拓郎あいしてる』。ラブラブあいしてるのメンバーとのセッションも実現 トークも含めてタップリ2時間です」とコメント。最後は、「夢は思えば叶う……事もあるのです」と締めくくった。

投稿には、ハッシュタグ「吉田拓郎さん」「お台場フォーク村」に加えて「奇跡」「夢が叶う日」「幸拓」「僕の神が～」と感情を表現している言葉も添えられており、坂崎の喜びの大きさがうかがえる。

SNSには「とってもうれしいニュースありがとうございます！」「夢は思えば叶う、いいですね！」「幸ちゃんのうれしい気持ちが伝わってきました」という声が集まっている。

■「拓郎愛してる」出演者の集合ショットも公開

『坂崎幸之助のお台場フォーク村』担当のきくちPは自身のInstagramに出演者の集合写真を披露。前列には、武部、坂崎、篠原ともえ、吉田の豪華メンバーが並んでいる。吉田拓郎が出演するのは、10月7日放送の『坂崎幸之助のお台場フォーク村』第172夜 特別篇「拓郎あいしてる」。フジテレビTWOで19時から、フジテレビNEXT24時からオンエアされる。