レッドソックスの吉田正尚外野手が30日（日本時間10月1日）、敵地で行われたヤンキースとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に代打で出場。逆転の2点適時打を中前に放ち、チームの勝利（3ー1）に貢献した。あと1勝で4年ぶりのディビジョンシリーズ（DS）進出が決まる。



■PS初打席、初球をいきなり強振

■球団SNSは「時の人」と祝福

ア・リーグ東地区対決となった第1戦、試合を決めたのは吉田のバットだった。0ー1で迎えた7回1死二、三塁。この日、吉田の代わりにDHに入ったロブ・レフスナイダー外野手の代打として登場すると、ヤンキース2番手の右腕ルーク・ウィーバー投手が投じた初球ストレートを強振。豪快なスイングから生まれた打球は二遊間を破り、中前に達する2点適時打となった。逆転に成功したレッドソックスは9回にも1点を追加。最後は守護神アロルディス・チャップマン投手がヤンキースの反撃をかわし、DS進出へ王手をかけた。値千金の決勝打を放った吉田について、米データサイト『Opta STATS』は「レッドソックスのヨシダが歴史を作った。自身のチームが負けている状況で、ポストシーズン初打席に立ち、その初球で勝ち越し打を放ったが、これはMLB史上初の快挙」と伝えた。渡米3年目で初のポストシーズンに臨んでいる吉田。いきなりの一振りでメジャー記録を樹立した形となり、米メディア『CLUTCH POINTS』も「ヨシダがヤンキース戦でMLBの歴史に名を刻む」と紹介した。今季は右肩の故障で出遅れ。7月に初出場を果たしたが、なかなか調子が上がらず苦しいシーズンとなった。それでも9月に月間打率.333と復調。その勢いをポストシーズンに持ち込んだ。また、球団は試合後に公式インスタグラムを更新。「Man of the hour（時の人）」とつづり、吉田がクラブハウス内で祝福される姿をアップした。吉田はプレートを手にしており、そこには手書きで「Player of the Game」という文字が刻まれていた。この日はヤンキースの先発が左腕マックス・フリード投手ということでベンチ待機となったが、明日も同じく左腕のカルロス・ロドン投手が予定されている。吉田の起用方法もポイントとなりそうだ。





