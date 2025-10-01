フイルコン、今期最終を64％下方修正

日本フイルコン <5942> [東証Ｓ] が10月1日後場(14:00)に決算を発表。25年11月期第3四半期累計(24年12月-25年8月)の連結最終利益は前年同期比15.2％減の6億2000万円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の5億5000万円→2億円(前期は6億2200万円)に63.6％下方修正し、減益率が11.6％減→67.8％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した6-11月期(下期)の連結最終損益も従来予想の2億7000万円の黒字→8000万円の赤字(前年同期は7700万円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比82.8％増の3億4000万円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の5.3％→4.0％に悪化した。



株探ニュース

