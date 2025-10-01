1日14時現在の日経平均株価は前日比429.22円（-0.96％）安の4万4503.41円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は99、値下がりは1501、変わらずは12と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均マイナス寄与度は94.95円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が48.99円、リクルート <6098>が21.62円、ＴＤＫ <6762>が19.7円、ファナック <6954>が18.86円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を29.63円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が25.35円、大塚ＨＤ <4578>が14.38円、ダイキン <6367>が11.78円、コナミＧ <9766>が11.78円と続く。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇は医薬品、その他製品の2業種のみ。値下がり1位は銀行で、以下、不動産、証券・商品、その他金融、金属製品、保険と並ぶ。



※14時0分2秒時点



株探ニュース

