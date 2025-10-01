7人組アイドルグループSWEET STEADYが「Pontaパス1周年 白石まゆみ先生Presents特別勉強会」に登壇しました。

メンバーの白石さんは、今年5月からサブスクリプションサービス「Pontaパス」の公式コンシェルジュに就任。この日は、ほかのメンバー6人の先生役になりPontaパスの魅力や使用方法について授業しました。



【写真を見る】【 SWEET STEADY・白石まゆみ 】 Pontaパス愛にメンバーも驚き 「私、もうKDDIさんで働いてるのかって思うくらい関わってる」





白石さんはウィークリーローソンのクーポンを愛用しているようで、塩川さんから、“白石いっぱいクーポン交換してカフェラテ飲んだりとかしてるよね”と言われていました。







また、栗田さんから１番おすすめのクーポンを聞かれると白石さんは、“映画のクーポンもめちゃくちゃ使ってるんですよ。この前、塩川さんと一緒に映画に行ったときに私が「安くゲットできるよPontaパスやろうか？」って話したら、「莉世できるよ！」って言ったので、最近塩川さんがPontaパスを愛用していることを知りました”と驚いた様子。







塩川さんは、“はい。私も愛用してます。無料のクーポンがあるのは知ってたけど、こんなにお得になるのは知らなくて。白石がコンシェルジュになってから共有してくれる情報にめちゃくちゃ助かっています”と白石さんから影響を受けたと語りました。







庄司さんから、“Pontaパスの会議にも参加しているって本当ですか？”と質問が飛ぶと、白石さんは、“Pontaパス会議に「参加させていただけないですかね？」って話したら「やりましょう」って言ってくれて。もう2.3回やってます”と話すとメンバーから「すごい！」と驚きの声が上がりました。







さらに白石さんは、“しっかり2時間くらい会議に参加させて貰って「このクーポンあったら嬉しい」とか「サイトの開き方が難しいからもう少し簡単にしたい」っていうと次の会議では絶対に直して「どうですか？白石さん」って聞いてくれる。私、もうKDDIさんで働いてるのかって思うくらい関わってる”と明かしました。







先生役を演じた白石さんについて栗田さんは、“すごい緊張してるのは伝わったけど、普段からすごいPontaパスの愛が伝わっていたので『ぐっじょぶ！です』”と新曲にかけて答えました。



【担当：芸能情報ステーション】