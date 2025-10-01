TBS NEWS DIG Powered by JNN

歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。
タレントのイモトアヤコさんと、高尾山へ行ったことを明かしました。
 

工藤静香さんは「めちゃくちゃ楽しい休日でした❤」と投稿。

続けて「もうさ〜　絢ちゃんがお湯を沸かして、コーヒー豆をミルして、枝を探してコーヒーを入れてくれたのよ〜　本当に嬉しかったなぁ❤」と、綴りました。

そして「どんな高級コーヒーより何より、美味しい嬉しい絢ちゃんの枝コーヒーでした！」と、イモトアヤコさんとコーヒーで乾杯する動画を添えて、記しました。

 


工藤静香さんは「ファンの方から夏のライブにいただいた羊羹とナッツ、そして梅を持っていきました❤」と、投稿。

続けて「終始笑いっぱなし」「前から約束していた山登り❤寒くなる前に行けてよかった」「皆さんにグリーンの美しさと気持ち良さをシェア❤」と、その思いを綴っています。
 



この投稿にファンからは「しーちゃん❤今晩は　２人で登山めちゃ楽しそうです❤お二人の笑顔に癒されました❤見せてくれてありがとう❤」・「しーちゃんの楽しそうなお顔見れて嬉しい〜　寒くなる前に行けて良かったね❤」・「ナチュラルな静香さん❤笑顔が素敵　イモトさんもめっちゃ素敵です❤私も登りたく　なりました」などの反響が寄せられています。
 


