歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。

タレントのイモトアヤコさんと、高尾山へ行ったことを明かしました。



工藤静香さんは「めちゃくちゃ楽しい休日でした❤」と投稿。



続けて「もうさ〜 絢ちゃんがお湯を沸かして、コーヒー豆をミルして、枝を探してコーヒーを入れてくれたのよ〜 本当に嬉しかったなぁ❤」と、綴りました。



そして「どんな高級コーヒーより何より、美味しい嬉しい絢ちゃんの枝コーヒーでした！」と、イモトアヤコさんとコーヒーで乾杯する動画を添えて、記しました。







工藤静香さんは「ファンの方から夏のライブにいただいた羊羹とナッツ、そして梅を持っていきました❤」と、投稿。



続けて「終始笑いっぱなし」「前から約束していた山登り❤寒くなる前に行けてよかった」「皆さんにグリーンの美しさと気持ち良さをシェア❤」と、その思いを綴っています。







この投稿にファンからは「しーちゃん❤今晩は ２人で登山めちゃ楽しそうです❤お二人の笑顔に癒されました❤見せてくれてありがとう❤」・「しーちゃんの楽しそうなお顔見れて嬉しい〜 寒くなる前に行けて良かったね❤」・「ナチュラルな静香さん❤笑顔が素敵 イモトさんもめっちゃ素敵です❤私も登りたく なりました」などの反響が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】