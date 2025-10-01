モデルのみりちゃむこと大木美里亜（23）が9月30日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。自身の偏食で外食で困ることを明かした。

この日のテーマは「大人の偏食」。MCの上田晋也から偏食について聞かれたみりちゃむは「お昼とかもUberばっかり。結構ジャンクなものが多いですね。全然2日続けてとか。朝も夜もだったりだとか。あとやっぱ私も麺大好きで、特にカップラーメン夜中に食べたりだとか。魚介類が結構臭みとか食感で無理なんで、あと野菜も葉物、葉っぱ系以外は結構苦手です」と明かした。

そんな偏食生活で困ることもあるといい、「“これ食べられない”って結構私、外食行った時とかに言うんですけど、“美味しいから食べてみなよ”って言ってくる人が結構いるんですよ。あれマジで大きなお世話で。本当に。で、そういう時ってだいたい“人生半分損してるよ”とか言いません？全然損してない」とキッパリ。

上田が「ご飯行くのも大変そうだね、友だちとか」と聞くと、千秋は「ファミレスです。ファミレスは絶対好きなものがある」。みりちゃむも「私も結構ファミレスとか（行く）。回らない寿司より回転寿司の方が全然良くて。中華とかって限定されちゃうと食べれないものが、出てくるんで。安上がりの女なんですよ。だから彼氏からしたらたぶんありがたい」と主張した。

「だから、目上の人とのご飯が一番嫌いなんですよね」とみりちゃむ。上田が「いいとこ連れてってあげようってなっちゃうもんな。それがクソ迷惑なんだろ？」とニヤリ。みりちゃむも「クソ迷惑です。マジで迷惑」と返し、笑わせた。