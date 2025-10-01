本拠地でレッズとWCS初戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）初戦に「1番・DH」で先発出場。初回に先頭打者弾、6回にも本日2本目となる2ラン本塁打を放つなど、5打数2安打3打点。チームは10-5で先勝した。3回にはテオスカー・ヘルナンデス外野手、トミー・エドマン内野手の2者連続ホームランでは飛び跳ねて大喜びした。

WCS初戦のレッズ戦の初回、相手先発グリーンの100.4マイル（161キロ）の4球目をとらえると、打球は右翼スタンドへ一直線。打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）という爆速の先頭打者弾となった。

待望の追加点が入ったのは3回だ。1死二、三塁からT.ヘルナンデスが3ラン。ベンチの大谷は両手を上げてぴょんぴょんと飛び跳ねて大喜び。次打者エドマンもソロ本塁打で続くと、また飛び跳ねた。

NHK総合にも映ったシーン。Xには視聴者から「ぴょんぴょんしてた大谷さん可愛かったな」「大谷さん、ぴょんぴょんしてる〜」「跳ぶ大谷さんとブルペン陣が可愛すぎるなおい！」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）