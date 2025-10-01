しなこ、蜷川実花（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/01】写真家の蜷川実花が1日、自身のInstagramを更新。クリエイターのしなことの2ショットを公開し、反響が寄せられている。

【写真】蜷川実花＆しなこ、韓国での遭遇プラベショット

◆蜷川実花、しなことの韓国での偶然の出会いを報告


蜷川は「韓国に行ってたんだけどね、お店でお洋服見ててふと顔あげたら しなこちゃんがいてwびっくり」と韓国での偶然の出会いを報告。「プライベートで会ってもしなこちゃんはしなこちゃんで なんだか嬉しかったです」とパステルカラーでコーディネートされたミニスカート姿のしなことの2ショットを載せている。

この投稿に、ファンからは「素敵な出会い」「カラフルな世界の2人ですね」「遭遇するのすごい」「貴重な写真ありがとうございます」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】