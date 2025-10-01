渡部は2020年ドラフト1位で入団した

西武は1日、渡部健人内野手ら11選手に来季の選手契約を締結しない旨を伝えたと発表した。

発表されたのは渡部のほか、平井克典投手、水上由伸投手、大曲錬投手、井上広輝投手、古賀輝希内野手、野村和輝内野手、川野涼太内野手、松原聖弥外野手、モンテル外野手、奥村光一外野手の11選手。

渡部は今季は1軍での出場はなく、イースタン・リーグに54試合に出場し、打率.201、4本塁打23打点だった。176センチ、115キロの体格を活かした大砲として横浜桐蔭大から2020年ドラフト1位で入団。中村剛也内野手、山川穂高内野手（現ソフトバンク）に続く巨漢スラッガーとしても話題を集めた。

しかし、1軍では3年目の2023年に57試合の出場が自己最多で同年は打率.214、6本塁打、25打点。2024年はわずか11試合にとどまり、今季は1軍から声がかかることはなかった。

松原は明星大から2016年の育成ドラフト5位で巨人入り。2021年には初の開幕スタメンを勝ち取り、最終的に135試合に出場して規定打席をクリアし打率.274、12本塁打、37打点、15盗塁と好成績をマーク。その後は出場機会が減少し、2024年6月に若林楽人外野手との交換トレードで西武に入団。今季は若手の台頭もあり、4月に8試合の出場に終わり打率.273だった。2軍では73試合に出場し打率.265、1本塁打、19打点だった。

水上は2022年に60試合に登板して防御率1.77、31ホールドを記録。新人王を受賞した。昨年は29試合で防御率5.28と苦戦。今季は1軍では5試合に登板して0勝0敗、防御率0.00となっている。（Full-Count編集部）