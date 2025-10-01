高橋愛、ミニボトム×ロングブーツで美脚輝く 私服ショットに絶賛の声「スタイル良すぎ」「さすがの着こなし」
【モデルプレス＝2025/10/01】元モーニング娘。でタレントの高橋愛が9月30日、自身のInstagramを更新。私服姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】高橋愛、美脚際立つツイード私服ショット
高橋は「一目惚れした、tweedちゃん」とつづり、ツイードのトップスを着用した私服姿を公開。「あえての、大きいサイズにしたんだ。重ね着したい」と、着こなしへのこだわりを明かした。ミニ丈のボトムスからは美しい脚を披露し、ロングブーツを合わせている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「さすがの着こなし」「可愛すぎる」「真似したい」「ファッションが素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
