【ユニクロ人気アイテム】今買うなら？→ 1本持っておきたい♡「大本命パンツ」

数々のバズりアイテムをリリースしてきた【ユニクロ】で、感度の高いおしゃれさんが今狙いを定めるべきは？ 今回は、これからの季節の1軍にふさわしい本命パンツを厳選してご紹介。バレルレッグシルエットが印象的なイージーパンツや、クラシカルな雰囲気がキレイめにもスタイリングしやすいジーンズなど、大人女性が試したい名品候補をピックアップします。

大胆なカーブラインが旬度を高めるバギージーンズ

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

外側にカーブを描くトレンド感のあるシルエットで、感度の高さをアピールしてくれそうなバギージーンズ。たっぷりとゆとりを持たせたラインがこなれ感を演出し、シンプルなトップスとのワンツーでも単調に見えない着こなしを楽しめそうです。本格派も満足できそうなエイジング加工の風合いにも注目を。

スポーツMIXテイストに頼れるバレルレッグパンツ

【ユニクロ】「ジャージーバレルレッグパンツ」\3,990（税込）

裾にかけてすぼまっていく樽のようなシルエットが、コーデにひと癖与えてくれるバレルレッグシルエットを採用した一本。ハリ感のあるコットンブレンドジャージー素材は部屋着見えしにくく、大人コーデにスポーティーなテイストをさりげなくMIXしてくれそう。パンツと同色のステッチワークや後ろのフラップポケットなど、細部へのこだわりもシャレ感を高めるポイントに。

端正に寄せるクラシカルなストレートジーンズ

【ユニクロ】「ストレートジーンズ」\4,990（税込）

腰からストンとまっすぐに伸びるストレートシルエットとミドルライズのウエストが、クラシカルな印象を感じさせるジーンズ。ワイドにもスキニーにも寄りすぎない絶妙な太さは美しい脚線を演出し、端正なキレイめコーデ派の大人女性も取り入れやすそうです。秋の上品なトラッドスタイルに合わせるのもいいかも！

シーズンならではのカラーで遊べる名品タックパンツ

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

ユニクロの名品に数えられる「タックワイドパンツ」は、豊富なカラー展開が見逃せないポイント。この秋は新色としてベージュが加わり、秋らしいオリーブやダークグリーンなどもラインナップされています。脚線を拾いにくいワイドパンツながらずるっとルーズになりすぎず、キレイめに穿きやすいのも人気の理由かも。色で遊びやすいパンツとして、ぜひチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ