「礒部花凜」直筆サイン色紙当たる！ミリオンモンスター「菓恋ノ魔女ヤミーシュガリィ」登場記念キャンペーン

株式会社EXが運営するiOS／Android端末用スマホRPG「ミリオンモンスター」

同ゲームにて、新キャラクター「菓恋ノ魔女ヤミーシュガリィ」のリリースを記念し、声優を務める「礒部花凜」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンが2025年10月15日(水)まで開催されています。

ミリオンモンスター「菓恋ノ魔女ヤミーシュガリィ」登場記念キャンペーン

新キャラクター「菓恋ノ魔女ヤミーシュガリィ」の登場を記念した本キャンペーン。

キャラクターボイスを担当する人気声優「礒部花凜」さんの直筆サイン色紙が、抽選で合計5名にプレゼントされます。

プレゼントキャンペーン概要

開催期間：2025年10月1日(水) 00:00 〜10月15日(水) 23:59

応募方法：「ミリオンモンスター」公式Xアカウント(@mmon_ex)をフォローし、対象のキャンペーンポストをリポストすることで応募が完了します。

プレゼント内容：応募者の中から抽選で5名に「礒部花凜」さんの直筆サイン色紙がプレゼントされます。

スマホRPG「ミリオンモンスター」

「ミリオンモンスター」は、多彩なキャラクターたちと共に冒険を繰り広げるRPGです。

プレイ料金は無料で、iOSとAndroidの両方に対応しています。

人気声優・礒部花凜さんの貴重な直筆サイン色紙が、Xで手軽に応募するだけで当たるチャンス。

ファンの方は見逃せないキャンペーンです。

スマホRPG「ミリオンモンスター」で開催されるプレゼントキャンペーンの紹介でした。

