「鈴代紗弓」直筆サイン色紙当たる！天空のアムネジア「イザナギ・イザナミ」リリース記念キャンペーン

株式会社エムスタイルが運営するiOS／Android端末用スマホRPG「天空のアムネジア」

同ゲームにて、新英雄キャラクター「イザナギ・イザナミ」のリリースを記念し、声優を務める「鈴代紗弓」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンが2025年10月15日(水)まで開催されています。

天空のアムネジア「イザナギ・イザナミ」リリース記念キャンペーン

新英雄「イザナギ・イザナミ」の登場を記念した本キャンペーン。

キャラクターボイスを担当する人気声優「鈴代紗弓」さんの直筆サイン色紙が、抽選で合計5名にプレゼントされます。

直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン概要

開催期間：2025年10月1日(水) 00:00〜10月15日(水) 15:59

キャンペーンは、公式Xとゲーム内の2つの方法で応募できます。

公式Xでの応募

「天空のアムネジア」公式Xアカウント(@amnesia_mstyle)をフォローし、対象のキャンペーンポストをリポストすることで応募完了です。

応募者の中から抽選で2名に、直筆サイン色紙がプレゼントされます。

ゲーム内からの応募

ゲーム内で特定の条件を満たして応募券を獲得し、応募専用ページから応募します。

こちらでは抽選で3名に直筆サイン色紙が当たります。

※応募条件の詳細はゲーム内にて確認ください。

スマホRPG「天空のアムネジア」

「天空のアムネジア」は、美麗なキャラクターたちが織りなす壮大なストーリーが魅力のRPGです。

プレイ料金は無料で、iOSとAndroidの両方に対応しています。

人気声優・鈴代紗弓さんの貴重な直筆サイン色紙が手に入るチャンス。

ファンの方は見逃せないキャンペーンです。

スマホRPG「天空のアムネジア」で開催されるプレゼントキャンペーンの紹介でした。

