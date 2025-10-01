継脚で高さを変えられる！ユアサプライムス シェルフ付き2WAYこたつ「スペース」

家電製品の開発・輸入・販売を手掛けるユアサプライムス株式会社が、天板下にオープンシェルフを備えたシェルフ付き2WAYこたつ「スペース」を、2025年10月上旬より順次発売します。

テーブルの上が散らかる「あるある」な悩みを解決する“見えない収納”と、継脚で高さを変えられる2WAY仕様が特徴。

一年中リビングの主役として活躍する、新しいスタイルのこたつです。

ユアサプライムス シェルフ付き2WAYこたつ「スペース」

「整理整頓」「くつろぎ」「省エネ」の全てを両立させた、新発想のこたつ「スペース」

リモコンや雑誌など、日常的に使用するアイテムがテーブル上に溢れ、食事や団らんのたびに「片付けから始まる」というストレスに着目して開発されました。

天板下のオープンシェルフでテーブルすっきり

テーブルの下に設けられたオープンシェルフが、テレビのリモコンや読みかけの本、タブレット端末などの定位置になります。

食事の時も、小物をシェルフにさっと移動させるだけでテーブルが広々と使え、オンとオフの切り替えがスムーズになり、暮らしにゆとりが生まれます。

継脚でハイスタイル・ロースタイルに対応

付属の継脚(高さ20cm)を取り付けると、ソファに座った際にちょうど良い高さのセンターテーブルとして使用できます。

継脚を外せば、床に座ってゆったりとくつろげるローテーブルに早変わり。ライフスタイルに合わせて高さを変えられる便利な2WAY仕様です。

インテリアに馴染む2サイズ展開

落ち着いた印象のブラウンと美しい木目調のデザインが、どんなインテリアにも調和します。

サイズは、ワンルームやワークスペースにも置きやすい「幅90cm」と、ファミリーにおすすめの「幅120cm」の2種類がラインナップされています。

その他の特徴

ヒーターには、遠赤外線効果で体の芯からじんわりと温める510Wの石英管ヒーターを採用。

1時間あたりの電気代も経済的で、お手持ちの一般的な長方形サイズのこたつ布団をそのまま使えるのも嬉しいポイントです。

スペース90G (幅90cm)

希望小売価格：32,800円(税込)

サイズ：約W90×D50×H63/43cm(継脚20cm)

スペース120G (幅120cm)

希望小売価格：37,800円(税込)

サイズ：約W120×D50×H63/43cm(継脚20cm)

※2025年10月上旬より、全国の家電量販店、ホームセンター、自社オンラインストアなどで順次発売予定です。

散らかりがちなリビングをすっきりさせ、冬は暖かく、夏はスタイリッシュなテーブルとして一年中活躍する、暮らしにゆとりと快適さをもたらす新しいリビングの主役です。

ユアサプライムスから登場する、シェルフ付き2WAYこたつ「スペース」の紹介でした。

