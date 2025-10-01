ダマスカス鋼ならではの美しさと強靭さ！ルゴファイルジャパン／室本鉄工「ダマスカスメリーカッター」

アルゴファイルジャパン株式会社と室本鉄工株式会社がコラボレーションした新商品「ダマスカスメリーカッター」

2025年10月18日(土)・19日(日)に東京ビッグサイトで開催される「第63回 全日本模型ホビーショー」にて先行発売されます。

プロ仕様ニッパーの老舗メーカーと、ホビー工具のヒットメーカーによる初のダブルネーム商品で、SNSで大きな反響を呼んだ待望の製品です。

アルゴファイルジャパン／室本鉄工「ダマスカスメリーカッター」

価格：12,870円(税込)

先行発売：2025年10月18日(土)〜19日(日) ※「第63回 全日本模型ホビーショー」にて

一般発売：2025年10月31日(金)

仕様：全長 約200mm、重量 約175g、刃長 53mm

静岡ホビーショーで展示された試作品の動画がXで200万再生を突破するなど、発売前から大きな注目を集めていた本製品がついに登場。

一般発売は2025年10月31日(金)が予定されています。

製品特長

「ダマスカスメリーカッター」には、模型ファンの心を掴む様々な特長があります。

ダマスカス鋼ならではの美しさと強靭さ

異種金属を積層鍛造する技法で作られたダマスカス鋼を採用。波状の刃紋が美しく、1本1本模様が異なる一点物の趣を持ちます。

大胆かつ繊細なカットを実現

刃長53mm、刃開き24mmの極薄片刃カッターが、軽い力でスムーズなカットを実現。従来のニッパーでは難しかった大きめのパーツや3Dプリントパーツなど、幅広い用途に対応します。

パワーグリップで快適な操作性

グリップには、植物由来のバイオマスとプラスチックを組み合わせた環境配慮型素材を採用。吸湿性と表面の凹凸によりグリップ力が向上し、長時間の作業でも手に馴染み、疲労を軽減します。

初回1,000本限定シリアルナンバー入り

先行発売分から1,000本のみ、本体にシリアルナンバーが入った特別仕様で販売されます。

「第63回 全日本模型ホビーショー」先行販売限定特典

全日本模型ホビーショーでの先行販売では、5本の中から好みの刃紋を選んで購入できる特別な体験が用意されます。

さらに、購入者にはオリジナルデザインの限定トートバッグがプレゼントされます。

老舗工具メーカーの確かな技術と、ホビー業界を知り尽くした企画力が融合した逸品。

一本一本異なる刃紋を持つ、唯一無二の道具を所有する喜びも味わえる、特別なカッターです。

アルゴファイルジャパンと室本鉄工から登場する「ダマスカスメリーカッター」の紹介でした。

