Gi-FACTORYが、大型野外グルメイベント『全肉祭』を2025年10月11日(土)から10月13日(月・祝)までの3日間、岡山県岡山市にある岡山ドーム前イベント広場にて開催します。

畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる“肉”をテーマに、全国各地の美食約50店舗が集う西日本最大級のイベントです。

第5回 全肉祭 in 岡山

各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が、今年も岡山にやってきます。

グルメ出店のほか、企業ブースによる無料体験やサンプリング、お子様向けの縁日コーナー、観覧無料のステージ企画など、コンテンツが盛りだくさんです。

開催概要

日程：2025年10月11日(土)〜10月13日(月・祝)

時間：9:00〜21:00

会場：岡山ドーム前イベント広場 (岡山県岡山市北区北長瀬表町1丁目1-1)

店舗数：約50店舗

3日間楽しめる多彩なコンテンツ

会場では、朝から晩まで楽しめる様々な企画が用意されています。

グルメ＆体験ブース

総メニュー数は200アイテム以上と、3日間通っても食べきれないほどのボリュームです。

グルメ出店のほか、大好評のワイン試飲コーナーなど、企業ブースでの無料体験やサンプリングも楽しめます。

キッズ向け縁日コーナー

お子様向けに、大型エアー遊具や射的、スーパーボールすくいなどの縁日コーナーも用意されています。

豪華ステージパフォーマンス

ステージでは、アイドルによる生ライブや、迫力満点のファイヤーパフォーマンスなどを観覧無料で楽しめます。

スペシャルゲストとして、元MEGARYUのMEGAHORNさんが今年も岡山に登場！

また、夜にはファイヤーパフォーマンス集団「幻火」による圧巻のパフォーマンスも必見です。

全国から集まった絶品“肉”グルメを味わえるだけでなく、ライブパフォーマンスや子どもが遊べるコーナーもあり、家族や友人と一日中楽しめる食とエンタメの祭典。

秋の3連休のお出かけにぴったりです。

岡山ドーム前イベント広場で開催される「第5回 全肉祭 in 岡山」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全国各地の美食約50店舗が集う！第5回 全肉祭 in 岡山 appeared first on Dtimes.