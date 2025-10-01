キスマイ玉森裕太、初の単独ドキュメンタリー、12.1より配信決定「僕の本音を惜しみなく出しました」
Kis‐My‐Ft2玉森裕太の初単独ドキュメンタリー『玉森裕太 MODE』が、Prime Videoにて12月1日0時より世界配信されることが発表に。キービジュアルと玉森のコメントが明かされた。
【写真】キスマイ・玉森裕太「自分にもこんな表情あるんだな」『ヌメロ・トウキョウ』12月号特別版表紙に初登場！
本作では、2025年9月に大盛況のうちに幕を閉じたKis‐My‐Ft2のアリーナツアー『Kis‐My‐Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』、さらには2024年のドームツアー『Kis‐My‐Ft2 Dome Tour 2024 Synopsis』の衣装企画から完成までの約１年に密着。2018年から今日に至るまでKis‐My‐Ft2のコンサート衣装監修に取り組んできた彼の、ファッション性を追求しデザインの細部にまでこだわり抜いた衣装監修の裏側にカメラが迫った。
“大人になったKis‐My‐Ft2” ならではの格好良さを表現できる衣装デザインとは一体何か…衣装制作期間中に模索と試行錯誤を重ねる日々、さらには玉森個人がファッションの仕事で招かれたパリ・ミラノ、衣装の生地・パーツの買い付けのため自らが希望して訪れたソウルでの様子も取材している。
配信にあたり、玉森からコメントが到着。「一年以上に渡りコンサート衣装の制作過程やファッションに関わる海外での活動に密着していただいて、とても濃い映像をお届け出来そうです！ これまで以上に裏側の風景だったり、僕の本音だったり…を惜しみなく出しているつもりです（笑）配信まで楽しみにお待ち下さい！」と呼びかけた。
ドキュメンタリー『玉森裕太 MODE』は、Prime Videoにて12月1日0時より配信。
