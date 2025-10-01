株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツがマスターライセンスを保有する、韓国発の人気キャラクター「パンパンくんの日常」

その「パンパンくんの日常」とライフカード株式会社が発行する各種決済カードとの初のコラボレーションが、2025年10月1日(水)よりスタートします。

オリジナルアニメの公開をはじめ、描きおろしデザインのカード販売や、オリジナルグッズのプレゼントキャンペーンなど、盛りだくさんの内容で展開されます。

「パンパンくんの日常」×ライフカード コラボレーション

韓国発の人気爆発中キャラクター「パンパンくんの日常」とライフカードによる、初のコラボレーションが実現！

ファン必見の企画が目白押しです。

オリジナルコラボアニメ公開

登録者数243万人を超える「パンパンくんの日常」公式YouTubeチャンネルに、日本のコラボアニメが初めて掲載されます。

「パンパンくんが出演した日本のCM」というコンセプトで作られた5作の“CM風”アニメが楽しめます。

キャッチーな音楽と共に流れる、パンパンくんたちによる”ライフカードダンス”にも注目です。

オリジナル描きおろし決済カード

作者イ・ジュヨン氏による本キャンペーン限定の完全オリジナル描きおろしデザインのカードが登場。

クレジットカードと、インターネット専用Visaプリペイドカード「Vプリカギフト」の2種類がラインナップされています。

クレジットカード

年会費永年無料で、幸せそうな笑顔を浮かべてマネーガンでお札をばら撒くパンパンくんが描かれたデザインです。

Vプリカギフト

Vプリカギフトは、日本を象徴する桜をモチーフにしたデザインと、ラブラブなパンパンくんとオクジがそれぞれ描かれたデザインの全3種類。

3,000円がチャージされた状態で販売されます。

オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

対象条件をクリアした方には、ここでしか手に入らないオリジナルグッズや、本場韓国のパンパンくんグッズがプレゼントされます。

【カードリリース記念特典】

期間中にクレジットカードに申込み、1回以上利用した方全員に、韓国でしか手に入らない蓋つきカップをプレゼント。

【入会特典】

期間中にクレジットカードを15,000円以上利用すると、オリジナルデザインのVプリカギフト2,000円分がもらえます。

【条件達成特典】

クレジットカードを30,000円以上利用すると、描きおろしの天使パンパンくんキャンペーン限定オリジナルマスコットをプレゼント。

「パンパンくんの日常」とは

少し心弱くて臆病だけどオクジを誰よりも愛する「パンパンくん」と、過激で暴力的だけどいつも「パンパンくん」を守ってくれる元軍曹の「オクジ」

奇想天外なカップルの風変わりな日常を、B級感あふれるオムニバス形式で描く韓国発の人気アニメーションです。

2022年7月のYouTube配信開始からファンを増やし続け、2025年9月現在でチャンネル登録者数は243万人を達成しています。

ファンにはたまらない描きおろしデザインのカードを手に入れられるだけでなく、オリジナルアニメや豪華なプレゼントも楽しめる、またとない特別な企画です。

「パンパンくんの日常」とライフカードによるコラボレーション企画の紹介でした。

© 2025 Leejuyong

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 描きおろしデザインのカードも！「パンパンくんの日常」×ライフカード コラボレーション appeared first on Dtimes.