女子ゴルフの日本女子オープン選手権はあすから4日間、兵庫県のチェリーヒルズGCで開催される。

前週のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンで待望の初優勝を飾った菅楓華（20＝ニトリ）は練習後、取材に応じ「ショット自体の感覚は先週に引き続き凄くいい感じ。先週とはコースが全く違うので、そこの気持ちの切り替えと私の中では初日が大切になると思う」と意気込みを語った。

優勝後は自身のスマートフォンを兵庫県に送ったキャディーバックに忘れてしまったといい、祝福の連絡を確認できたのは今週月曜日の午前10時。「開けた瞬間、ブーブーって通知が止まらなくて。凄かったです」と笑う。数え切れないほどの祝福があり、「プロテスト合格の時よりもメッセージは多かった」と笑みがこぼれた。

涙の初Vから4日が経ったが、「“おめでとう”って言ってもらえるので、結構余韻はまだあるけど、もう明日から始まるってことで早いなと思ってます」と話す。「1勝したので、やっぱり次の試合は注目されて大事だと思う。しっかり上位で戦わないといけないなっていう思いが強いので、気持ちの余裕は全然ない方だと思う。プレッシャーもありながら、そう感じています」と心境を明かした。

優勝後に迎えるのは国内メジャー第3戦の日本女子オープン。「1日5アンダーずつでやっていけば、上位に加われると思うし、60台で回ることがまずは目標」と言葉に力を込めた。