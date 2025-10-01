2025年度の上半期が終わった9月30日から10月1日にかけて芸能人の事務所移籍や退所など「ご報告」が相次ぎ、再出発の秋となった。

元お笑いコンビ「ブリリアン」のコージは1日、自身のインスタグラムを更新し、9月末をもって「ワタナベエンターテインメント」を退所し、独立したことを報告。「9年間所属させていただいた事務所との契約を満了しましたことをご報告いたします」とし、今後は「心機一転、個人でより一層精進してまいります」とした。

コージは、芸人としてはブルゾンちえみとのユニット「ブルゾンちえみ with B」で大ブレーク。2020年にともに「with B」として活動していた杉浦大毅とのコンビ「ブリリアン」を解散後、アメフト選手に復帰した。その後、3季プレーしたが、23年3月をもって社会人アメリカンフットボールのX1スーパー、otonari福岡サンズを退団、引退していた。

同日、声優の会沢紗弥は自身のSNSを通じ同日付で「大沢事務所」に所属することを発表した。会沢は2017年から活動をスタート。ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」メジロアルダン役、アニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ」関裕美役、「機動戦士ガンダム 水星の魔女」ラウダ（幼少期）などで知られている。

NHK連続テレビ小説「ちむどんどん」に出演した女優・駒井蓮（24）は芸能事務所「ホリプロ」に所属することを同日、自身のSNSで発表。駒井は14年「ポカリスエット」のCMでデビュー。「ニコラ」の専属モデルを経て、16年「セーラー服と機関銃―卒業―」で映画初出演。22年放送の連続テレビ小説「ちむどんどん」に水国和歌子役として出演。25年3月31日をもってボックスコーポレーションを退所していた。

俳優の高月彩良が9月30日をもって所属事務所「スウィートパワー」を退社し、独立することを事務所が発表した。

俳優の伊藤祐輝は19歳から所属した「ソニー・ミュージックアーティスツ」を9月末で退所したことを報告した。

2025年の上半期最後の日となった前日9月30日にも心機一転の報告が相次いだ。

同日、女優の佐藤めぐみは自身のインスタグラムで「スターダストプロモーション」を契約満了に伴い退所することを報告。「13歳からお世話になった事務所の皆様をはじめ、お仕事でご一緒させて頂いた皆様には、未熟でまだまだな私を根気強く支え、育てていただきました」と感謝を記した。佐藤は01年にTBS「3年B組金八先生」でデビュー。07年放送のNHK連続テレビ小説「ちりとてちん」で貫地谷しほり演じるヒロインと同姓同名の役柄を演じ、大きな注目を集めた。

メタルダンスユニット「BABYMETAL」元メンバー、YUIMETALとして知られる水野由結も同日をもって「アミューズ」を退所したことが発表された。

「ラブライブ！サンシャイン！！」の渡辺曜役などで知られる声優・歌手の斉藤朱夏も同日公式サイトで所属事務所ホーリーピークを退所することを発表。それに伴い、SACRA MUSICとの契約も終了することが決定した。