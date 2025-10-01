広島は１日、上本崇司内野手（３５）、中村健人外野手（２８）、宇草孔基外野手（２８）、松山竜平外野手（４０）、田中広輔内野手（３６）、河野佳投手（２４）、赤塚健利投手（２４）、育成の小林樹斗投手（２２）に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。

２２年度ドラフト５位で加入した河野は悔し涙を流した。球団からの通告を受け、「悔しいです。今年はあまり思うような結果が出なかったので、ある程度覚悟はしていたので。実際、直接言われると、やっぱり悔しい気持ちが出てきました」と率直な思いを口にした。

２３年は８登板、昨季は１３登板で防御率２・１６と成績を伸ばしたが、今年は１軍登板なし。ファームでも３２登板で防御率３・６６とアピールできず「今年こそはやってやろうと思ってキャンプに入ってやってきたんですけど、そこで思うようにプレーできなくて。けがもしてしまったので良くなってきたのが７月くらいで、そこから調子は上がったんですけど、そこが遅かったなと思いましたし、上がってきた分、心残りは少しあるかなと思います」と語った。

地元広島出身で「ちっちゃい頃から見ていた新井さんのもとでできたので。すごく嬉しかったし、いい先輩にも出会えて感謝しています。（ファンにも）投げる時に大きな声援をいただいて、それが力にもなりましたし、頑張るきっかけにもなりました」と感謝。今後については「昨日の今日なのでまだ少し整理がついていないので、まだ報告もできていないので。しっかりそこが終わってから決めたい」と語った。