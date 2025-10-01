北斗晶「まだ、爪の音が聞こえたり…」亡き愛犬の一周忌に想いを馳せる「花ちゃんが大好きだよ」

タレントの北斗晶が30日に自身のアメブロを更新。1年前に亡くなった愛犬の一周忌を迎えた心境をつづった。

この日、北斗は「花ちゃんが虹の橋を渡って今日でちょうど1年 人間でいうと一周忌です」と報告。「思い出すと言うよりもまだ、静かなリビングに居ると床に当たる爪の音が、花ちゃんの歩数でチャカチャカ聞こえたり…」と現在の心境を明かした。

続けて、他の愛犬達について「梅田鈴は大きいから、床に当たる爪の音が違うのよ〜」と述べ「独り言のようについつい【花ちゃん居るの！？】とか話しかけたりね」と告白。「写真や動画を見ては、匂いやぬくもりを思い出して五感を一杯使って花ちゃんをまだ感じる時もあります。気のせいでもいいのよ〜」とコメントした。

また「生前はブログを通してたくさんの方に花ちゃんを認知していただき感謝しています」と振り返り「一周忌という事で、事務所にお供え用のお菓子をなどを送ってくださいました皆様、この場を借りまして心より感謝申し上げます」とファンへの感謝を伝えた。

最後に「今日の命日は、この青空を駆け回ってるかな！？」と問いかけ「花ちゃん お母さんは、花ちゃんが大好きだよ」と愛情を込めて呼びかけたとつづり、ブログを締めくくった。