高橋英樹、妻の勧めで10年ぶりに心臓の検査「旦那様も心臓を調べてね！」

俳優の高橋英樹が30日に自身のアメブロを更新。妻の勧めで心臓の検査を受けたことを報告した。

この日、高橋は「今朝は早朝に採血をして一旦朝ごはんに戻りました（笑）」と明かし、朝食の写真を公開。「急に！凝りだした海藻酢の物は欠かせません（笑）人参サラダも」と健康を意識したメニューを紹介した。

一方で「体重を考えて色々な種類を食べていますが、、長年の（今もかな？、、）御馳走と量を変えるのはなかなか難しいなあ（笑）」と食生活の改善の難しさについてつづった。

続けて更新したブログでは「検査は何年かぶり」と明かし「旦那様も心臓を調べてね！と奥さんに言われ、、今日は心電図のみ」と妻の勧めで心臓の検査を受けたことを説明。妻からは「旦那様の心臓検診は10年ぶりくらいよ（苦笑）」と言われたことも告白した。

また、検査後の昼食には「たっぷりのステーキでバテ防止プレート！」とボリューム満点のステーキランチを公開。「こんなだと栄養過多！でNGかもだなあ（苦笑）」としながらも「野菜もたっぷりでパワフルなランチでした 家でのランチはやっぱりいいなあ」と満足した様子でコメントした。

最後に「朝は酢の物 昼は牛肉、、そして、、、夜は？これから考えますが、、、（笑）」とつづり、ブログを締めくくった。