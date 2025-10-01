TUY

写真拡大

■熱帯低気圧 a

【画像】台風進路・今後の全国の天気

2025年10月1日13時5分発表

1日12時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯14度30分 (14.5度)
東経130度50分 (130.8度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1006 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

2日12時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯15度10分 (15.2度)
東経128度05分 (128.1度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

3日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯16度40分 (16.7度)
東経124度00分 (124.0度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    200 km (110 NM)

4日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度55分 (17.9度)
東経117度55分 (117.9度)
進行方向、速さ    西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)
暴風警戒域    全域 330 km (180 NM)

5日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯19度20分 (19.3度)
東経113度00分 (113.0度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)
暴風警戒域    全域 430 km (230 NM)

6日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    トンキン湾
予報円の中心    北緯21度05分 (21.1度)
東経108度35分 (108.6度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    440 km (240 NM)
暴風警戒域    全域 520 km (280 NM)
 

■全国の今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2201791?display=1