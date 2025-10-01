日本の南に新たな ″台風のたまご″ ＝熱帯低気圧発生 あすには台風に発達する見込み このあとの勢力と進路を詳しく 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■熱帯低気圧 a
2025年10月1日13時5分発表
1日12時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯14度30分 (14.5度)
東経130度50分 (130.8度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1006 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
2日12時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯15度10分 (15.2度)
東経128度05分 (128.1度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
3日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度40分 (16.7度)
東経124度00分 (124.0度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
4日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度55分 (17.9度)
東経117度55分 (117.9度)
進行方向、速さ 西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
暴風警戒域 全域 330 km (180 NM)
5日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯19度20分 (19.3度)
東経113度00分 (113.0度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
暴風警戒域 全域 430 km (230 NM)
6日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 トンキン湾
予報円の中心 北緯21度05分 (21.1度)
東経108度35分 (108.6度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 440 km (240 NM)
暴風警戒域 全域 520 km (280 NM)
■全国の今後の天気
