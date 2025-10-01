ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ä¤Í¡×¥Ù¥Ã¥¡¼¤Î¥í¥±µ»½Ñ¤ò¡È½÷¾¡Ëó¡É¤ÈÀä»¿¤â¡Ä¤½¤Î¸å¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡ÖÉÝ¤Ã¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ù¥Ã¥¡¼¡Ê41¡Ë¤¬9·î30ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦17¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¤½¤Î¥í¥±µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¡ÖÀéÄ»¡×Âç¸ç¡Ê45¡Ë¤È¥Î¥Ö¡Ê45¡Ë¤¬¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥Ù¥Ã¥¡¼¤ÏÉÙ»³¸©Å×ÇÈ»Ô¤ò¥í¥±¤ÇË¬Ìä¡£VTR¤Ç¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀéÄ»¡×¤Î2¿Í¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ä¤í¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¡É¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¥Ü¥¿¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤â¤¦²¡¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤°¤é¤¤¤Î¤ä¤Ä¡×¤È°Â¿´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬ÃÏ¸µ½»Ì±¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¡¢¾¦Å¹³¹¤Ç¤Ï¸âÉþÅ¹¤òË¬¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ËÂç¸ç¤Ï¡Ö¾å¼ê¤ä¤Í¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡×¤ÈÀä»¿¡£¤½¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÎ®¤ì¤Ë¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤Í¡¢¥í¥±¤ÎÅ¸³«¤¬¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¤¬¡¢Å×ÇÈ¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¸ø±à¤òË¬¤ì¤¿¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬¡¢Æþ¤ê¸ý¤ÎµðÂç¤Ê¥ê¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤òÁ°¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡ª¤Ø¤§¡Á¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢Âç¸ç¤Ï¡Ö½÷¾¡Ëó¤ä¤ó¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇVTR¤ò»ß¤á¤¿¥Î¥Ö¤Ï¡ÖÃ¯¤¬½÷¾¡Ëó¤ä¤Í¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¡Ö¥Ù¥Ã¥¡¼¤ä¡£¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤¿¤¬¡¢Âç¸ç¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤è¡¢¡ÊÉáÄÌ¤Ï¡Ë¡È¤¢¡Á¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤ä¤ó¡É¤°¤é¤¤¡£¡È¤¢¤¢¡Á¥«¥ï¥¤¥¤¡Á¡ª¡ª¡É¡×¤È¥Ù¥Ã¥¡¼¤Î´¶·ã¤Ö¤ê¤òºÆ¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¡×¤ÈºÆ¤Ó¾Î»¿¡£¥Î¥Ö¤¬¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥«¥¬¥ß¤è¡×¤ÈË«¤á¤ë¤È¡¢Âç¸ç¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ä¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢»ÜÀß¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¡¢°ÊÁ°ÊÌÈÖÁÈ¤ÇË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö¤Þ¤¸»äÅ×ÇÈ¤ËÍè¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡×¤ÈÀä¶ç¡£¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¡ÖÀéÄ»¡×¤Ï¡ÖÉÝ¤Ã¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÂ·¤¨¤¿¤¬¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢Íè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤Ä¤Ä¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ò¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢Ëè²ó¿·Á¯¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼áÌÀ¡£Ã´Åö¼Ô¤«¤é¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Î¤¿¤á¡¢Åö»þ¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤À¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¦¥½¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Æ±¹Ô¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Öµ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÍè¤¿¥Æ¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö¤¿¤À³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥¦¥½¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡¢Âç¾æÉ×¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤À¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¥¦¥½¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¡Ê²áµî¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤òÄ´¤Ù¤é¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÍ¤Ó¤ë¤È¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¾è¤Ã¤«¤ê¡Ö¤½¤Ã¤Á¤Î¥ê¥µ¡¼¥ÁÉÔÂ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡ÈÈ¿·â¡É¡£¡Ö¤¹¤°½Ð¤ÆÍè¤Þ¤¹¤è¡¢¡ÈÅ×ÇÈ¡¡¥Ù¥Ã¥¡¼¡É¤Ç¡£¤ï¤ê¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥í¥±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¡ÖÀéÄ»¡×¤«¤é¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ä¤í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£