プロボクシングの帝拳ジムは９月３０日、１１月２４日にトヨタアリーナ東京で開催される「ＰＲＩＭＥ ＶＩＤＥＯ ＢＯＸＩＮＧ１４」の券種が決定し、前売りチケットが１０月１０日午後６時からローソンチケットで販売されると発表した。

券種は、リングサイドＡ席が１１万円、リングサイドＢ席と指定席Ａが７万７０００円、指定席Ｂが５万５０００円、指定席Ｃが３万３０００円、指定席Ｄが２万２０００円、指定席Ｅは１万１０００円。

興行のメインイベントのＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦では、同級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝と同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝が対戦。前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が両王座を返上して空位となったＷＢＣ王座を、デビュー８戦目で世界初挑戦の那須川と、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝の弟で元ＷＢＣ暫定・ＷＢＡ同級王者の井上拓が争う。

戦績は、那須川が７戦全勝（２ＫＯ）、井上拓が２２戦２０勝（５ＫＯ）２敗。

興行には、東洋太平洋フェザー級王者・中野幹士（３０）＝、ＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級王者・坪井智也（２９）、ＩＢＦ世界同級６位・（２８）＝いずれも帝拳＝らも出場を予定している。

興行はＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏで独占ライブ配信される。