アイドルグループ・ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹの白石まゆみが１日、都内で行われた「Ｐｏｎｔａパス１周年記念・白石まゆみ先生 Ｐｒｅｓｅｎｔｓ 特別勉強会」にメンバーの奥田彩友、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、庄司なぎさ、山内咲奈と出席した。

１周年の記念ということで白石は「あっという間でしたね。Ｐｏｎｔａパスに関われて幸せです」と感謝。この日はＰｏｎｔａパスの愛用者として先生役となり、生徒役のメンバーに１周年拡充サービスについてなどの授業行い、見事に分かりやすく説明した。

白石は「いつもはダンスとかを教えてもらう方」といい、メンバーも声をそろえて「（普段は先生と呼ぶことは）ないですね」と明かしており、この日は特別だった。授業後には栗田から「とても分かりやすかった」と褒められ、奥田からも「すっごい先生でした」と絶賛された。

「Ｐｏｎｔａパス愛は誰にも負けない自信があります」と言うほどの白石は、Ｐｏｎｔａパスの企画などの会議に参加していることも明かされ、「（Ｐｏｎｔａパスのサービスを提供する）ＫＤＤＩで働いているのかなというくらい」と話して笑わせた。

グループとしては初となる全国ツアー「ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ ２０２５ −ＡＵＴＵＭＮ−」を１１月から開催予定。音井は「たくさんすいすての魅力を届けたい。最高のすいすてを届けるので楽しみに待っていてください」と呼びかけ、白石は「心が満たされるライブになると思う」と期待を膨らませた。