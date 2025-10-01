7人組女性アイドルグループ、SWEET STEADYが10月1日、都内で行われた「Pontaパス1周年記念・白石まゆみ先生Presents特別勉強会」に出席した。

「Pontaパス」のクーポンなどを愛用する白石まゆみ（24）が公式コンシェルジュに就任しており、“先生”としてメンバーへ新企画などの講義を行った。

SWEET STEADYとポンタのコラボグッズの制作なども発表し、運営するKDDI本社に足を運んで会議にも出席しているという白石は「クーポンやサイトの改善してほしいところを伝えたりすると、次の会議の時には『白石さんどうですか？』と言われて完璧に改善されているんです。私もKDDIさんで働いているのかなってくらい関わらせていただいてうれしいです」と笑顔で話した。

講義では山内咲奈（21）が同じくポンタとコラボレーションする明治のチョコレートを試食する場面などもあった。栗田なつか（23）は「緊張しているのが伝わってきましたが、先生から詳しく聞けてわかりやすかったですし、私も愛用していこうと思いました。“ぐっじょぶ！”です」とグループ楽曲にもかけて振り返った。

白石は日頃からコーヒーやLチキなど人気食品のクーポンのほか、映画館の割引クーポンなども活用していると報告。塩川も自身のクーポンで白石と映画を観に行ったことを明かし「昔から父や母が使っていて家族で入っていました。私もどんどん愛用していきたい」とを力を込めた。

質疑応答ではグループの新曲「YAKIMOCHI」にかけ、メンバーそれぞれがやきもちをやいた経験を明かした。塩川は「Xのコメントに『好きです』とか『莉世ちゃんが一番』とかって書いているのに、アカウントを見たら全然違う人の名前が書いてあったりして、『もう知〜らない！』って思います。結構やきもちやくタイプです」と語った。奥田彩友（24）は自身の愛猫が姉に「おなかを出して寝ていたりして」となついている様子を目撃した際に感じたといい「普段は私にいっぱい鳴いてくれたり顔をすりつけてきたりするんです。少しやきもちやいちゃいました」と振り返った。

11月4日から全国6都市をめぐるグループのツアーについても紹介され、音井結衣（24）は「今まで見たことがないという方にもたくさん魅力を届けたいですし、みんなで話し合って進めているので、最高のSWEET STEADYの姿をみなさんぜひ見てください」。白石も「ファンの方も温かいですし、みんなで楽しめるライブになっています。心が満たされるライブなので、ぜひ遊びに来てほしいです」と呼びかけていた。