新車590万円！ 日産「新型エクストレイルAUTECH」発売！ キラリと光るグリル×黒青の上質内装がカッコいい！ 走りを追求した「スポーツスペック」新設定！ 何が変わった？

キラリと光るグリル×黒青の上質内装がカッコいい！

日産車のカスタム車を手掛ける日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は2025年10月1日、「エクストレイル」のカスタムカー「AUTECH（オーテック）」をマイナーチェンジして発売しました。

2000年の初代登場以来、エクストレイルは力強さと実用性を兼ね備えたSUVとして多くのユーザーから支持を集めてきました。

プレミアムスポーティなエクストレイル！

【画像】超カッコいい！ これが上質＆スポーティな「新型エクストレイル」です！（30枚以上）

現行モデルは2022年にフルモデルチェンジした4代目。第2世代「e-POWER」と可変圧縮比エンジン「VCターボ」、そして電動4輪制御技術「e-4ORCE」という先進技術を搭載し、卓越した走行性能と環境性能を両立させています。

また、全長4680mm×全幅1840mmという扱いやすいボディサイズながら、広々とした室内空間と高い積載性を誇り、都市部から本格的なアウトドアまで対応する万能性が特徴です。

2025年8月21日に発売されたエクストレイルのマイナーチェンジモデルでは、内外装にさらなる上質さが与えられました。

エクステリアでは、フロントグリルが洗練された横桟調の新デザインへと生まれ変わり、より精密でモダンな表情を創り出しています。また、シグネチャーランプを常時点灯するデイタイムランニングランプに変更し、昼間における存在感を一層高めました。

前後ターンシグナルもLED化されるなど、先進的な雰囲気が強調されています。

インテリアでは、インストルメントパネル上部をブラックで統一して落ち着いた空間を演出し、手触りの良いナッパレザーシートのカラーも従来のタン色から深みのあるブラウンへと刷新され、上質な空間を実現しました。

技術面では、日産の国内モデルとして初めてGoogleを搭載した「NissanConnect」システムを導入。これによりGoogleマップやGoogleアシスタントといった便利な機能が車内でシームレスに利用可能となります。

安全性能においても、「3Dビュー」や「インビジブルフードビュー」といった最新のカメラ技術によって運転支援機能が強化されました。

これらのベースモデルの進化に合わせて、プレミアムスポーティを追求するAUTECHシリーズも、その魅力を向上。湘南・茅ヶ崎の「海」と「空」に着想を得たブルーをブランドカラーとするエクストレイルAUTECHは、今回の改良でエクステリアデザインを刷新しています。

新型エクストレイルAUTECHは、フロントグリルにキラリと光るドットパターンをあしらい、ボディ下部やドアミラーはメタル調フィニッシュ、タイヤハウス周りをグロスブラック塗装とすることで、SUVらしいタフさに都会的な洗練さを融合させています。

インテリアも同様に、ブルーステッチを施したブラックレザーシートや専用キルティングによって、AUTECHならではの上質さとスポーティさを両立しました。

今回の新型モデルで注目すべき点として、走行性能を徹底的に磨き上げた新グレード「AUTECH スポーツスペック」の追加があげられます。

新型エクストレイルAUTECH スポーツスペックは、専用パフォーマンスダンパーや、同じくNMCが手掛けるカスタムカー「エクストレイルNISMO」と共通のサスペンション、ミシュラン「プライマシー4」タイヤを組み合わせることで、極めて高い操縦安定性を獲得。

加えて、専用チューニングされたe-4ORCE制御と最適化された加速フィールにより、熟練のテストドライバーが走り込んで作り上げた爽快かつ安心感のあるドライビングを実現しました。

そして、NMCによってチューニングされたことを意味する「TUNED BY NMC」と書かれた専用エンブレムがセンターコンソールに装着され、特別感を演出しています。

※ ※ ※

新型エクストレイルAUTECHの価格（消費税込）は、514万1400円から565万9500円、走りを極めた新グレードのスポーツスペックは590万1500円です。

なお、NMCは、新型エクストレイルのアウトドア仕様として「ロッククリーク」も設定。2025年11月下旬に発売される予定です。