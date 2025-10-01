人気インフルエンサー、ボブからイメチェン「雰囲気変わる」「美しい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/01】“徳川家康”の名で人気を集めるクリエイターの加藤乃愛が9月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気インフルエンサー、劇的イメチェン姿
加藤は「ロングにしたよ〜」と鏡越しの自撮りを投稿。ボブヘアからロングへとイメージチェンジしている。
この投稿に、ファンからは「似合いすぎる」「別人みたい」「ロング可愛い」「美しすぎる」「雰囲気変わる」「最高」「美しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆加藤乃愛、ロングヘアで雰囲気一変
