沖田愛加アナ、膝上ミニで美脚スラリ「絵になる」「モノトーン似合う」と反響
【モデルプレス＝2025/10/01】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が9月30日、自身のInstagramを更新。ミニ丈コーディネートで美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】沖田愛加アナ、色白美脚スラリの膝上ミニコーデ
沖田は「＠b.r.online のロケで金沢のKAJI FACTORY PARKにお邪魔しました」とつづり、ロケでのオフショットを公開。白いニットにミニスカートを合わせた姿でブランコに座る姿を披露し、スラリとした美しい脚が際立っている。ロケ後にはスタッフと金沢のお寿司を堪能したと明かし、「初上陸金沢とっても楽しかったです！また来たいな！」と満足した様子を見せた。
この投稿に、ファンからは「絵になる」「モノトーン似合う」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「美脚に目がいく」「一緒に旅行したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆沖田愛加アナ、ブランコに乗る膝上ミニショットを公開
